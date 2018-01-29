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    Çölyak hastalığı nedir? İşte çölyak hakkında bilinmesi gerekenler

    Hürriyet Haber
    29.01.2018 - 14:22 | Son Güncelleme:

    Çölyak hastalığının tanımı merak konusu oldu. Genetik bir hastalık olarak tanımlanan çölyak, yaşam boyu devam ediyor ve tüketilen besinlere dikkat edilmediği takdirde hayatı çekilmez kılabiliyor. Peki ekmek, makarna, bisküvi ve diğer unlu mamullerden uzak durulmasına neden olan çölyak hastalığı tam olarak nedir?

    Çölyak hastalığı bir diğer adıyla Gluten Enteropatisi, bağırsaklardaki besin emilimini sağlayan villus denilen yapıların bozulmasına sebep olan ve dolayısıyla da yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsakta hasarlar oluşturan bir sindirim sistemi problemidir.

    Küçük çocuklarda kusma, ishal, karın şişliği, iştahsızlık, kilo alamama ve boy uzamasında yavaşlama gibi tipik belirtilerle ortaya çıkabileceği gibi daha ileri yaşlarda sadece kansızlık, boy kısalığı, kemik zayıflığı ve nedeni bilinemeyen karaciğer hastalığı gibi çok değişik belirtilerle de kendisini belli eden çölyak hastalığı, her yaşta ortaya çıkabilmesine rağmen 8-12 aylık çocuklarda daha sık görülmektedir.

    Çölyak hastası olan kişiler buğdayda arpada çavdarda ve kesin olmamakla birlikte, yulafta bulunan ve gluten olarak adlandırılan bir proteine tahammül edememektedir. Çölyaklı hastalar gluten içeren yiyecekler yediklerinde, onların bağışıklık sistemleri bunu ince bağırsaklara zarar vererek yanıtlar. Özellikle çok küçük ve parmak şekline benzeyen villus olarak adlandırılan ince bağırsaktaki emilimi sağlayan yapılar kaybolur (düzleşir ve görevini yapamaz hale gelir.)
    Yiyeceklerdeki besinler bu villuslardan geçerek kan dolaşımı içine emilirler. Villuslar olmadan kişi; ne kadar yiyecek yerse yesin; beslenemez.
    Vücudun kendi bağışıklık sistemine zarar vermesinden dolayı çölyak hastalığı oto-immün sistem rahatsızlığı olarak düşünülmektedir. Bununla birlikte, yiyeceklerin emilememesinden dolayı sindirim rahatsızlığı olarak da sınıflandırılabilmektedir.

     

    Etiketler: Çölyak hastalığı nedir , son dakika
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