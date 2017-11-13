Çölün ortasında bir sanat vahası

‘MONA Lisa’nın evi’ olarak da bilinen ve dünyanın en çok ziyaretçi alan müzelerinden biri olan Louvre, artık sadece Paris’te değil. Ünlü müzenin ikinci adresi Abu Dabi oldu. Louvre’un Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’ye de taşınması fikri ilk olarak Fransa ve BAE arasında 2007’de yapılan anlaşmayla ortaya çıktı. 2008 yılında başlayan ekonomik kriz ve petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle açılış beş yıl gecikmeli ve 1 buçuk milyar Euro’ya mal olarak gerçekleşti.

Cansu Şimşek, Osman Hamdi’nin ‘Okuyan Genç Emir’ tablosunun önünde.

YÜZEN KUBBE

Abu Dabi Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Mohamed Khalifa el-Mubarak açılış öncesi düzenlediği basın toplantısında Louvre Abu Dabi’nin bir müzeden fazlası olduğunu, özellikle farklı kültürlerin birbirine toleransı açısından dünyaya mal olacağı vurgusu yaptı.

Ünlü mimar Jean Nouvel tarafından tasarlanan müzenin çatısı “yüzermiş gibi görünen bir kubbe” fikrinden yola çıkarak tasarlandı. Çatı, çöl güneşinin içeri girmesini sağladığı halde sıcağa engel olabilen, 8 bine yakın özel metalik parçanın birleşimiyle hazırlandı. Emirliklerle özdeşleşmiş palmiye ağaçlarının birleşimini temsil eden geçişlere sahip çatıyı Fransız mimar, “Arap geleneğinin temel bir simgesi olan kubbeyi özellikle seçtim. Bu şekilde geleneksel bir öğenin nasıl modernleştirilebileceğini gösterdik” diyerek anlattı.

Müzenin, ‘Modern Bir Dünya’ adıyla 19. yüzyıla odaklanan galerisi oldukça değerli iki parçaya ev sahipliği yapıyor. Osman Hamdi Bey’in ölümünden hemen önce, Doğu Batı sentezine odaklandığı eseri ‘Okuyan Genç Emir’ ve Van Gogh’un kulağını kesmeden önce kendisini resmettiği ünlü otoportresi...





600 ESERİN 300’Ü LOUVRE’DAN

12 galeriden oluşan müzedeki 600’ü aşkın eserin 300’ü Paris Louvre’dan, gerisi ise özel koleksiyonlarından alınmış. Abu Dabi Louvre’un koleksiyonu, insanlığın tarihi ve dünyanın farklı dinlerine odaklanıyor. 6. yüzyıldan kalma Yunan sfenksi, 12. yüzyıldan kalan gotik İncil ve 9. yüzyılın sonlarından küfi yazılı Mavi Kuran dinler bölümünde öne çıkan örnekler.