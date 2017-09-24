Colin Andrew Firth İtalyan pasaportu aldı

BREXIT sürecinde olan Birleşik Krallık’ta, birlik üyesi bir ülkenin pasaportunu alanlar arasına Firth de katıldı. İtalyan film yapımcısı Livia Giuggioli ile evli olan Oscar ödüllü aktör Firth’in, İtalya vatandaşlığına ‘eş durumundan’ geçtiği kaydedildi. Colin Andrew Frith, kararında ‘mevcut belirsizliklerin’ etkili olduğunu söyledi.

İtalya ile 20 yıldan uzun süredir bağları olduğunu aktaran Firth, “Burada evlendim, 2 çocuğum da Roma’da doğdu” dedi. Eşinin de İngiliz pasaportu almak için başvuruda bulunduğunu belirten Colin Andrew Firth, “Farklı pasaportlar almayı hiç düşünmemiştik. Ama mevcut belirsizliklere bakınca, hepimizin aynı pasaportlara sahip olmasını makul bulduk” diye konuştu. Birleşik Krallık vatandaşlığını da muhafaza eden 57 yaşındaki aktör, Brexit kararını ‘beklenmedik büyüklükte bir felaket’ diye nitelendirmişti.

Firth, Birleşik Krallık Kralı 6’ncı Geroge’u canlandırdığı ‘Kralın Konuşması’ filmiyle 2011’de “en iyi aktör” dalında Oscar’a layık görülmüştü.