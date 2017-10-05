Çok zor koşullarda çalıştık

Film ekibi, gösterim öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı. İsmail Güneş, çekimler boyunca zor şartlarda çalıştıklarını belirterek “Umarım bu emekler karşılığını bulur” dedi. Başrol oyuncusu Murat Han, “Çekimlerin zaten zor şartlarda olacağını biliyorduk. 3 ayda tamamladık” diye konuştu.



Ayşe Akın da ilk kez bir sinema filminde rol aldığını söyledi ve “Ben bu filmle şükretmeyi öğrendim. Hikayesini anlattığımız o insanlar gerçekten Giresun’dan Halep’e kadar yürümüş. Bizim şimdi uçaklarımız var, otobüslerimiz, trenlerimiz var. Buna rağmen çekimlerde şehirden şehre geçerken yoruluyorduk” ifadelerini kullandı.







İbrahim Kendirci ise 90 gün boyunca birçok şehri gezdiklerini anlattı: “Çekimler boyunca 62 dereceyi de, eksi 5’i de gördük. Harikulade bir setti. Bayağı yorulduk ama değdi.”



İpek Tuzcuoğlu, Meriç Başaran, Fatih Ayhan, Haldun Boysan, Mehmet Emin Eren, Reshad Strik, Mehmet Usta ve Zekeriya Karakaş’ın da rol aldığı “Kervan 1915” bugün vizyona giriyor.







