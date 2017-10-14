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    Çok yaşa koca ağaç

    Mehmet ÇINAR/DHA
    14.10.2017 - 21:29 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL-İzmir otoyolu hattında kamulaştırılan Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir araziden sökülüp Antalya'da Vakıf Zeytinliği'ne dikilen 800 ve 1200 yaşlarındaki 2 zeytin ağacı, 2 yıl sonra toprağa uyum sağladı.

    Bu yıl ağaçlardan 5'er kilo zeytin toplandı. Ağaçlar Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) girişimiyle Antalya'ya getirildi ve kurumun Vakıf Zeytinliği'ne dikildi. Otoyol projesi nedeniyle Akhisar'da istimlak edilen arazideki zeytin ağaçlarının sökülüp, satıldığını belirten Zeytinpark A.Ş. Genel Müdürü Vahdet Narin, bu iki ağacı odun olmaktan kurtardıklarını söyledi.

    Birçok kamu kurumu, belediye ve firmanın kamulaştırılan alandaki zeytin ağaçlarını kendi bahçelerine naklettiğini anlatan Narin, şunları söyledi: "Biz ikisini kurtardık. Orman Mühendisleri Derneği'nin ölçümlerine göre ağaçlardan biri 800, diğeri 1200 yaşında. Birinci aşama olarak toprağa uyumları söz konusuydu. Toprağa uyum sağlandı. Şimdi de üstündeki dalları budayarak artık gövdeye gitmesine yardımcı olacağız. 800 ve 1200 yaşındaki iki ağaçtan zeytin yemek oldukça sevindirici. Birçok kişi bu ağaçları görmek için geliyor, ziyaretçi sayımızda artış oldu. 1200 yaşındaki bir ağaca dokunmak insana farklı bir haz veriyor." 

    Etiketler: zeytin ağacı , gazetehaberleri
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