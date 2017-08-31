MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Çok yaşa gazi dede

    Çok yaşa gazi dede

    Hakan AKGÜN/DHA
    31.08.2017 - 00:52 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 00:53

    30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı ama 87 yaşındaki Selahattin Erzincan için bu bayram ayrı bir önem taşıyordu. Şimdiye kadar hiçbir töreni kaçırmayan ancak bu kez yürümekte güçlük çeken Kore gazisi Erzincan, “Dünya hali, bir daha göremeyebilirim, beni törene götürün” deyince taşınarak tören alanına getirildi ama İstiklal Marşı okunurken dimdik ayaktaydı.

    30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkuyla kutlandığı yerlerden biri de, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı Samsun’du. Atatürk Anıtı’na saat 09.00’da çelenk konulmasının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda kamu kuruluşlarının yöneticileri, öğrenciler, askerler ve kalabalık bir topluluğun katıldığı tören başladı. Törende Kıbrıs ve Kore gazileri de yerlerini aldı.

    BU KEZ SANDALYEDE GELDİ
    Samsun’da bugüne kadar tüm törenlere katılan ve gazilerin en önünde gururla yürüyen Kore gazisi 87 yaşındaki Selahattin Erzincan, rahatsızlığı nedeniyle yürüyemiyordu. Heyecanla Zafer Bayramı törenlerini bekleyen Selahattin Erzincan yakınlarına “Ne olur ne olmaz. Dünya hali bir daha göremeyebilirim, beni törene götürün. Arkadaşlarımı görmek istiyorum” dedi. Bu isteği yerine getirilen Kore gazisi, tören alınına götürüldü. Sandalyeye oturtulan Selahattin Erzincan, bir polis ve bir şehit yakını tarafından taşınarak protokol alanına getirildi. Erzincan, protokolün en önündeki bir koltuğa oturdu. Alanda herkesin yerini alıp saygı duruşunun başlamasıyla birlikte yorgun bedenine rağmen dimdik ayağa kalkan gazi Selahattin Erzincan, İstiklal Marşı’nı alandakilerle birlikte okudu.
    Cumhuriyet Alanı’nda 1.5 saat süren törenleri büyük heyecanla izleyen ve bir Zafer Bayramı coşkusunu daha yaşayan Kore gazisi Erzincan, törenin bitmesinin ardından yine geldiği sandalyesine oturdu ve iki kişi tarafından evine götürüldü.

    Çok yaşa gazi dede

    Çok yaşa gazi dede

    KURŞUNU CEBİNDE
    SELAHATTİN Erzincan, 1951 yılında Ankara’da vatani görevini piyade onbaşı olarak yaparken Kore Savaşı’na gönüllü gitti. Gemiyle Pusan’a ulaşan, ulaştırma görevlisi Erzincan, cepheye cephane, cepheden hastaneye yaralı taşıdı. Yine cepheye giderken sol kolundan vurulan Selahattin Erzincan o anı şöyle anlattı: “Bir süre sonra yanımdaki asker kolumu göstererek kan olduğunu söyleyince yaralandığımı anladım. Çin askerlerinin silahından çıkan mermiyi hastanede çıkardılar. O günden bu yana cebimde taşıyorum.”



    Etiketler: Samsun , Gazi , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri