Çok yaşa gazi dede

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkuyla kutlandığı yerlerden biri de, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı Samsun’du. Atatürk Anıtı’na saat 09.00’da çelenk konulmasının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda kamu kuruluşlarının yöneticileri, öğrenciler, askerler ve kalabalık bir topluluğun katıldığı tören başladı. Törende Kıbrıs ve Kore gazileri de yerlerini aldı.



BU KEZ SANDALYEDE GELDİ

Samsun’da bugüne kadar tüm törenlere katılan ve gazilerin en önünde gururla yürüyen Kore gazisi 87 yaşındaki Selahattin Erzincan, rahatsızlığı nedeniyle yürüyemiyordu. Heyecanla Zafer Bayramı törenlerini bekleyen Selahattin Erzincan yakınlarına “Ne olur ne olmaz. Dünya hali bir daha göremeyebilirim, beni törene götürün. Arkadaşlarımı görmek istiyorum” dedi. Bu isteği yerine getirilen Kore gazisi, tören alınına götürüldü. Sandalyeye oturtulan Selahattin Erzincan, bir polis ve bir şehit yakını tarafından taşınarak protokol alanına getirildi. Erzincan, protokolün en önündeki bir koltuğa oturdu. Alanda herkesin yerini alıp saygı duruşunun başlamasıyla birlikte yorgun bedenine rağmen dimdik ayağa kalkan gazi Selahattin Erzincan, İstiklal Marşı’nı alandakilerle birlikte okudu.

Cumhuriyet Alanı’nda 1.5 saat süren törenleri büyük heyecanla izleyen ve bir Zafer Bayramı coşkusunu daha yaşayan Kore gazisi Erzincan, törenin bitmesinin ardından yine geldiği sandalyesine oturdu ve iki kişi tarafından evine götürüldü.











KURŞUNU CEBİNDE

SELAHATTİN Erzincan, 1951 yılında Ankara’da vatani görevini piyade onbaşı olarak yaparken Kore Savaşı’na gönüllü gitti. Gemiyle Pusan’a ulaşan, ulaştırma görevlisi Erzincan, cepheye cephane, cepheden hastaneye yaralı taşıdı. Yine cepheye giderken sol kolundan vurulan Selahattin Erzincan o anı şöyle anlattı: “Bir süre sonra yanımdaki asker kolumu göstererek kan olduğunu söyleyince yaralandığımı anladım. Çin askerlerinin silahından çıkan mermiyi hastanede çıkardılar. O günden bu yana cebimde taşıyorum.”







