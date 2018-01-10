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Aslı Enver: Çok üzüldüm!

Ünlü oyuncu Aslı Enver'in, 'Demet Akbağ-Hande Erçel Polemiği'nin hatırlatılması üzerine " Hande'yi tanımıyorum" dediği iddia edilmişti. Önceki akşam “En Beğenilen Marka Yüzü Özel Ödülü”nün sahibi olan Aslı Enver, yaptığı açıklamada sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.

Hürriyet Haber
10.01.2018 - 14:16 | Son Güncelleme :

Bir yanlış anlama olduğunu belirten Aslı Enver “Çok üzüldüm. Benim sözlerim yanlış anlaşıldı. Kendisine de telefon açıp bunu açıkladım, o da beni anladı. Hiçbir sorunumuz yok, öpüştük koklaştık” dedi.

Aslı Enver: Çok üzüldüm

 

Etiketler: demet akbağ , Hande Erçel
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