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    Çok tehlikeli yakınlaşma! Rus savaş uçakları havada engellendi

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 11:17 | Son Güncelleme:

    ABD’nin Japon Denizi’ndeki uçak gemisi Ronald Reagan’a yaklaşan Rus bombardıman uçaklarının, Japon hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırıldığı açıklandı.

    Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre ABD’li yetkililer, Pazar günü TU-95 tipi 2 Rus bombardıman uçağının uçak gemisi USS Ronald Reagan’a yaklaştığını ve gemiden havalandırılan F/A-18 savaş uçaklarının Rus uçaklarını uzaklaştırdığını belirtti.

    CNN International'a konuşan yetkililer, Rus uçaklarının olay çıkarmadan bölgeden ayrıldığını belirtti.USS Ronald Reagan uçak gemisi, bu olay sırasında Japon Denizi’ndeydi.

    USS Ronald Reagan, USS Theodore Roosevelt ve USS Nimitz isimlerini taşıyan 3 ABD uçak gemisi, bu aralar ABD’nin 7. filosunda. 7. filo, Hint Okyanusu’nun batısı ve Pasifik Okyanusu’nun doğusuna bakıyor.

    Etiketler: Rusya
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