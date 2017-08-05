Çok tehlikeli!..

Muratpaşa İlçesi’nde trafikteki en kritik noktalarından Mevlana Kavşağı’nda süs havuzunda serinlemeye çalışan Suriyeli 3 çocuğun tehlike yaratan görüntüsü avukat Zeynep Zekiye Altıparmak tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, atık kağıt topladıkları anlaşılan 3 çocuk, akan trafiğe rağmen araçların arasında koşarak kavşaktaki süs havuzuna balıklama atlıyor. Atık topladıkları el arabalarını yol kenarına bırakan ve havuzda akrobasi hareketleri yapan çocuklar, daha sonra havuzun kenarındaki taşları alıp altgeçitte hızla seyreden araçlara atıyor. Çocuklar yine araçların arasından hiçbir şey olmamış gibi koşarak süs havuzuna balıklama atlayarak çeşitli akrobasi hareketleri yapıyor.

FECİ BİR OLAY YAŞANABİLİR

Görüntüleri kaydeden avukat Zeynep Zekiye Altıparmak, havuzda bir elektrik kaçağı olması halinde hayati tehlikenin kaçınılmaz olduğunu kaydetti. Çocukların havuz kenarından aldıkları taşları alt geçitten geçen araçlara atmasının maddi hasar haricinde feci kazaların olmasına, yaralanma hatta ölüme sebebiyet vermesinin içten bile olmadığını dile getiren Altıparmak, "Çocuklar muhtemelen 12 yaşında oldukları için cezai ehliyetleri de olmayacağından yaptıklarının ceremesini de çekmeyecekler. Bu çocuklar için acil önlem alınması gerekiyor. Yetkililere sesleniyorum, lütfen can ve mal güvenliğimizi koruyalım. Bu çocukların başına bir şey gelmesi halinde ilk suçlanacak olan belediyelerdir. Öncelikle onlar önlem alsın" dedi.