(ABD Savunma Bakanı Mattis’in açıklamaları) Bunların kendi içlerinde bir uyum yok. İstihbarat komisyonu raporları diyor ki; bu YPG, PKK’nın Suriye şubesidir. Savunma Bakanı çıkmış diyor ki; ‘Bunları birbirine vurduracağız.’ Herhalde bizi hiçbir şeyden anlamıyor sanıyorlar ya da ne yaptıklarından haberleri yok. Amerikan yönetiminin iradesini ortaya koymasının zamanıdır.



(HDP) HDP ile niye muhatap olacağız, neyi temsil ediyor? Bugüne kadar PKK, YPG ve PYD’nin açıkça kanlı terör örgütü olduğunu söylediğini duydunuz mu? Böyle bir tutum içine girmezse bizim muhatap alıp almamamızın bir önemi yok, millet muhatap almaz. Orada ölüm kalım mücadelesi veriyoruz, şehitlerimiz var. HDP ne yapıyor? Diren Afrin diren. Sen bir defa memleketine bak, insanlarının hayatına bak. Böyle bir şey nasıl yaparsın? Siyaset yapacaksa adam gibi diyecek ki; bu ülkenin toprak bütünlüğü ile problemim yok!



(Demirtaş) Bir ara cici çocuk çıkarttılar, parlattılar marlattılar bazı medya organlarında ama gerçek niyetlerini daha sonra gördük. Onlara çok şans verildi. Hiç kimse buradaki sorunların çözümü için bölgenin sesine kulak verilmedi diyemez. Bölge niye HDP’nin oluyormuş? Güneydoğu’dan fazla Kürt nüfusu var İstanbul’da. Kürt vatandaşlarımız benim başımın tacı. Çözüm, çözüm, çözüm yok kardeşim. Çözüm, bu kanlı terör örgütünü bu ülke topraklarından atmak.



(Meslek birlikleri ve Türkiye Barolar Birliği) Biz demokrasiyi geliştirmeye, hukuk sistemini geliştirmeye çalışan ülkeyiz. Çok seslilik her zaman iyidir. STK’larda ve siyasette çok seslilik lazım. İmtiyazlı kuruluşlar sivil toplum görevini çok rahat yapamaz. Demokratikleşmeye burada da ihtiyaç var. Böyle bir reforma ihtiyaç var. Bunların farklı uygulamaları var. Halbuki amaçları hedefleri aynı, farklı zamanlarda farklı düzenlemelerle değişik kurumlarla ilişkilendirilmiş, değişik kaynakları oluşmuş. Kiminin var, kiminin yok. Bir yerde bir tane kuruluyor, bir başkası kurulamıyor. Bunları hep tarattım. Yurt dışındaki uygulamalara baktım. Taslak çalışması tamamlandı. Bakanlar kurulunda görüşeceğiz, sektörden görüş alıp Meclis gündemine getireceğiz.”