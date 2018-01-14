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    Çok sesli Zeki Müren şarkıları bir albümde toplanacak

    Meltem ÖZGENÇ/TRABZON
    14.01.2018 - 15:16 | Son Güncelleme:

    LİMAK Vakfı öncülüğünde kurulan Limak Filarmoni Orkestrası Türkiye turnesine Trabzon’da noktayı koydu.

    Karadeniz Teknik Üniversitesi salonunda verilen konserde solist Murat Karahan, Zeki Müren şarkılarını seslendirdi. 19 şarkının şef Oğuzhan Kavruk yönetiminde çok sesli olarak sunulduğu konserde Karahan, Trabzonlulara Karadeniz türküleri de okudu. Karahan, 11 konser sonrasında şarkıların bir albümde toplanacağını duyurdu.

    GELİRLER MEHMETÇİK VAKFI VE TEV’E

    Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir ise orkestranın kuruluş gününden bugüne kadar heyecanlarını hiç yitirmediklerini belirterek, “Vatandaşlardan gelen olumlu tepkilerden çok sesli orkestranın geldiği noktayı daha iyi görüyoruz. Tüm ekibimize ve sanata her zaman destek veren önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ediyorum. Konserlerimizin gelirlerinin bir kısmı her zaman Mehmetçik Vakfı ve TEV’e gitti. Bundan da mutluluk duyuyoruz” dedi.

    Etiketler: Trabzon , orkestra
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