Çok sert konuştu! "Trump'ın ruhsal bozukluğu var"

Kuzey Kore ile ABD arasındaki 'nükleer gerginlik' Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Trump arasında birbirlerine yönelik kişisel hakaretler eşliğinde yükselmeye devam ediyor.

Trump, Asya Pasifik temasları kapsamında Kuzey Kore'nin 'düşman kardeşi' Güney Kore'yi ziyaret etmeye hazırlanırken Pyongyang'dan ABD Başkanı'na hakaret içeren bir açıklama daha geldi.

'HAKARETLERİN EFENDİSİ'

Resmi haber ajansı KCNA'nın Trump'ın Kuzey Kore hakkında Fox News'ta yaptığı açıklamalara yanıt verdiği yazıda " Huysuz ve sorumsuz retorik püskürtmekle tanınan hakaretlerin efendisi Trump'ın ağzı, yine sorun yarattı" ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore lideri Kim, Trump'a bizzat seslendi: Bunak ABD'liye açıklamalarının bedelini ödeteceğim. Trump'ın daha önce BM Genel Kurulu'nda 'Kuzey Kore'yi yok etme' tehididi yaptığının hatırlatıldığı yazıda "Nükleer savaş manyağı olarak gerçek doğasını dünya önünde gösterdi ve 'şifa bulmaz akıl hastası' teşhisi kondu" dendi.

Açıklamada Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların 'umutsuz çabalar' olduğu savunularak, 'Trump'ın düşmanca retoriğinin histeri kasılmaları belirtileri' olduğu yazıldı. Yazıda "Ruhsal bozukluğu için kesinlikle tedaviye ihtiyacı var" ifadeleri yer aldı.

Trump, Kuzey Kore'yi 'gazap ve öfke' ve 'fırtına öncesi sessizlik' sözleriyle uyarmış, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında ise ABD'nin kendisini ya da müttefiklerini koruması gerektiği durumda Kuzey Kore'yi 'tamamen yok edebileceklerini' söylemişti.