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    Çok sert açıklama! "Savaş nedeni kabul ediyoruz"

    Hürriyet Haber
    24.12.2017 - 10:59 | Son Güncelleme:

    Kuzey Kore, New York'ta geçtiğimiz günlerde toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin oy birliğiyle onayladığı yaptırımları savaş nedeni olarak nitelendirdi. 

    Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, "ABD, nükleer güce kavuşmamızdan dolayı dehşete düşüyor. Ülkemize en sert baskı ve yaptırımları uygulamak için giderek çılgınlaşıyor. Cumhuriyetimizin egemenliğini ihlal ederek ve savaşın Kore yarımadasının ve geniş bir bölgenin barış ve istikrarını yok eden bir eyleme kalkışıyor" açıklamasında bulundu. 

    Kuzey Kore'nin caydırıcılık gücünün artmasının ABD yönetimini sinirlendirdiği belirtilen açıklamada, "ABD'nin nükleer tehditlerini, şantajlarını ve düşmanca davranışlarını kökünden ortadan kaldırmak için dengeyi kuracağız ve ülkemizi savunmaya yönelik nükleer caydırıcılığımızı daha da güçlendireceğiz" denildi.

    Güvenlik Konseyinin aldığı kararların reddedildiği belirtilen açıklamada, ABD ve takipçilerinin uydurduğu bu yaptırım kararlarının Kore yarımadasında ve bölgede barış ve istikrarı ettiği, Kuzey Kore'nin egemenliğine ciddi bir ihlal niteliği taşıdığı belirtildi. Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, yaptırımlara oy verenlerin Pyongyang'ın gazabıyla karşı karşıya kalacağı tehdidi de savruldu ve "Bu yaptırım kararının lehine elini kaldıran ülkeler, kararın neden olacağı tüm sonuçlardan tamamen sorumlu olacak. Bunun bedelini kesinlikle ödeteceğiz" görüşüne yer verildi.

    ABD tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz Cuma günü BM Güvenlik Konseyinde kabul edilen karar tasarısı, Kuzey Koreye yapılan petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90 oranında düşürülmesini öngörüyor.

     

     

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    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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