Çok sayıda ilde karne günü eğitime kar engeli

BOLU

Bolu'da yoğun kar yağışı etkili olurken, bugün okullar tatil edildi. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu ili genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim faaliyetlerinin 19 Ocak Cuma günü tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri 19 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacaktır" denildi.

KARAMAN

Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Karaman’da görülen yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı taşıma kapsamındaki öğrencilerin eğitimine 19 Ocak 2018 Cuma günü ara verilmiştir. Öğrencilerimiz Cuma günü izinli sayılacaktır" denildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliği akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle okulları tatil etti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Nevşehir’de dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 19 Ocak Cuma günü tatil edilmiştir” denildi.

NİĞDE

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı 19 Ocak günü Niğde geneli okulların tatil edildiği bildirildi. Öte yandan karne almak isteyen öğrencilerin karnelerini okullarından hafta içi gidip alabileceği ifade edildi.