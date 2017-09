Çok özlemişiz

80’li yılların karşımıza çıkardığı en iyi, en farklı, en nitelikli gruplardan biriydi Gündoğarken. İlhan Şeşen ve yeğenleri Gökhan ile Burhan Şeşen, 12 Eylül yıllarının müzik dünyamıza dayattığı niteliksizleşmeyi hiç umursamadan, bildikleri gibi müzik yapmaya başlamışlardı. Yıllar geçtikçe bu grup, hem müzik dünyamızın hem de kalplerimizin orta yerinde durmayı başardı. Hem her yaptıkları bir önce yaptıklarına göre daha iyiydi, hem de amca ve yeğenleri her toplumsal harekette doğru yerde duruyor, doğru tavır alıyordu. Bu da sevenlerini daha rahatlatıyor, kalben daha da bağlı hale getiriyordu.

Zaman geçti, İlhan Şeşen solo çalışmayı kalıcı hale getirmeyi seçti, Gündoğarken’i devam ettirmek Gökhan ve Burhan’a kaldı. Başardılar. Hem de yenileyerek ve dönüştürerek. Yeni kadroyla yapılan ilk albümde (‘Hayat Bu’) her şey eski Gündoğarken’in paralelinde gidiyor gibi gözüküyordu ama değildi. Boydan boya bir değişikliğe giderek kimseyi şaşırtmak istememişlerdi ama şarkıların yazılması sırasında iki kardeşe düşen asıl iş ve Hüsnü Arkan ile Yasemin Pulat’ın yaptığı katkılar sebebiyle, dinlendikçe/demlendikçe, bambaşka bir Gündoğarken ile karşı karşıya gelindiği anlaşılıyordu.

Ama meğer bu sadece bir başlangıçmış, sadece bir ön dalga. Asıl değişim/dönüşüm ikinci albümle gelecekmiş meğer. Geldi de. ‘Özlemişim’, temelde Gündoğarken’in ana sound’u üzerinde yükseliyor olmasına rağmen, yapılan değişiklikler, eklenen yenilikler bu anlayışı boydan boya değiştirmiş. Hem taze, hem de çok çağdaş bir sound bu; hem dünü, hem de bugünü, hatta yarını yan yana getiren YEPYENİ bir ses ve nefes.

Masumca dokunmak

Gruptaki radikalce değişim isteğinin ilk işaretini, ‘Metin Altıok Şiirlerinden Şarkılar’da yer alan ‘Geriye Kalan’a kadar çekmek mümkün. Akıllarından ve gönüllerinden geçeni ilk olarak orada denediler. Yeni albümleri ‘Özlemişim’, bu isteğin layıkıyla gerçekleştirildiği mükemmel bir albüm.

Bir yandan bizim buraları, karşı kıyı Yunanistan ile harmanlamayı sürdürmüşler. Öte yandan, bu ya da eski sound ile ilgili paralelliklerin her birini, ayrı ayrı bambaşka yerlere yükseltmiş, çok farklı bir kisveye büründürmüşler.

Yeni müzikal yapının en önemli unsuru Ege Cengiz ve trompeti. Müzisyenin hemen hemen her şarkıdaki katkısı eşsiz. Nefesinin devreye girdiği her an ya da noktada, Gündoğarken caz rüzgârları estiriyor. Naif ve hem bizim hem de karşı yakanın ruhunu sindirmiş bir caz. Şu dahi söylenebilir: Gündoğarken’in ‘Özlemişim’i, Bülent Ortaçgil caz yapsaydı eğer, nasıl bir şey olurdunun canlı bir örneği gibi.

Grubun hem sahne hem de stüdyo çalışmalarında yanlarında olan Murat Güner ile Cem Aksel, Arıkan Sırakaya, Mert Önal ve Orhan Deniz gibi, işini çok iyi bilen müzisyenlerin katkısı ile Gündoğarken, tepeden tırnağa YEPYENİ bir halde karşımızda bu sefer. Hem de ilk günkü gibi, ilk kuruldukları zamanlarda oldukları gibiler: Niteliksizleşmenin tam karşısında; tıpkı bir BARİKAT gibi.

Gündoğarken - Özlemişim (5 üzerinden 4 yıldız)

Tek değil, çok dilli ruh zenginliği

Bu toprakların gururlarındandır Kardeş Türküler. Her yaptıkları kendilerine özgüdür. Her türden sesi yoğurur, şarkı/türkü olarak salarlar hayatın orta yerine. Özgün beste ya da anonim, türkü ya da şarkı, Kürtçe, Türkçe ya da Arapça farketmez; her ama her yaptıkları hem müzikal açıdan emsalsizdir, hem de boydan boya insandan yanadır. Bu anlamda ‘ama’ları hiç olmadı. Hem çok sağlam bir gruplar, hem de had safhada dinamik. Yalnızca müziği ve bu müzikle el verecekleri, destek olacakları insanları düşündükleri için; ne gruptan sivrilip öne çıkan oldu, ne de kendilerini şu kadar sayıda eleman, o ve bu enstrümanlar ile sınırladılar. Önemli olan müzikti onlar için; bu müziğe kulak verdiğinde kendini güçlü hissederek ayağa kalkacak insanlar... Yeni albümleri ‘Yol’, müzikal zenginliğin ne demek olduğunu da gösteriyor, kırk yıllık anonim ezgilerin nasıl birer başyapıta dönüştürülebileceğini de. Müzik adına eşsiz bir laboratuvar Kardeş Türküler... Bu laboratuvarda onurun, her şart altında dik duruşun kitabı yazılmakta. Yarına hizmet etmeleri sebebiyle ne kadar gurur duysalar azdır. İyi insan ve iyi müzisyen olmanın bütün kodlarını teşrih etmiş, bütün şifrelerini kırmışlar.



Kardeş Türküler - Yol (5 üzerinden 5 yıldız)