Çok özel ayaklar

Türkiye´nin değişik illerinden Rize´ye gelen kuş gözlemcileri, teknelerle açıldıkları Karadeniz’de martı türünü fotoğrafladı. Kuş gözlemcisi Birol Hatinoğlu, 3 yıldır bölgede kuş fotoğrafçılığı ve gözlemciliği yaptıklarını belirterek, "Özellikle kış aylarında kutuplardan, kış mevsimini burada geçirmek için göç eden kuşlar var.



Türkiye'nin birçok bölgesinde zor görülebilecek martı türleri var. Ülkemizde nadir görülen küt kuyruklu kara ayaklı martı türünün yanı sıra korsan martı ve kuzey gümüş martı türlerini fotoğrafladık. İyidere bu türlerin rahatça gözlemlenebileceği nadir yerlerden biri. Göç yolu üzerinde bulunması nedeniyle kuzeyden gelen ördek türleri bu bölgede sıkça görülüyor" dedi. Ankara´dan martı türünü fotoğraflamak için gelen Ferit Başbuğ da "Kıyıdan 3 mil açıkta kara ayaklı martı, hazar martısı, gümüş martı, küçük martı ve yunusları gördük. Şehrin içinde de altıngözü türünü fotoğrafladık. Bu türler en çok Rize'de gözlemleniyor" dedi.



