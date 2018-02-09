Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Çok özel ayaklar

    Çok özel ayaklar

    Aytekin KALENDER / DHA
    09.02.2018 - 23:06 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE’de nadir görülen 'kara ayaklı martı' türü, uzun bir aradan sonra Rize´nin İyidere ilçesi sahilinde kıyıdan 3 mil açıkta görüldü.

    Türkiye´nin değişik illerinden Rize´ye gelen kuş gözlemcileri, teknelerle açıldıkları Karadeniz’de martı türünü fotoğrafladı. Kuş gözlemcisi Birol Hatinoğlu, 3 yıldır bölgede kuş fotoğrafçılığı ve gözlemciliği yaptıklarını belirterek, "Özellikle kış aylarında kutuplardan, kış mevsimini burada geçirmek için göç eden kuşlar var.

    Türkiye'nin birçok bölgesinde zor görülebilecek martı türleri var. Ülkemizde nadir görülen küt kuyruklu kara ayaklı martı türünün yanı sıra korsan martı ve kuzey gümüş martı türlerini fotoğrafladık. İyidere bu türlerin rahatça gözlemlenebileceği nadir yerlerden biri. Göç yolu üzerinde bulunması nedeniyle kuzeyden gelen ördek türleri bu bölgede sıkça görülüyor" dedi. Ankara´dan martı türünü fotoğraflamak için gelen Ferit Başbuğ da "Kıyıdan 3 mil açıkta kara ayaklı martı, hazar martısı, gümüş martı, küçük martı ve yunusları gördük. Şehrin içinde de altıngözü türünü fotoğrafladık. Bu türler en çok Rize'de gözlemleniyor" dedi.

    Etiketler: Martı , Rize , gazetehaberleri , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri