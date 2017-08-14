Çok önemli uyarı! Altında son yılların en ağır hareketi geliyor

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un sıcak bir çatışmadan çekinmediklerini gösteren mesajları füze krizinin büyüyerek devam edeceğine işaret ediyor. Trump ile Kim Jong-un'un arasındaki söz düellosunda sarf edilen her yeni cümle dünya piyasalarını da hareketlendiriyor. Sözcü'nün haberine göre uzmanlar, gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesi durumunda dünya borsalarının toplu satışların etkisiyle son yılların en ağır darbesini yiyebileceğini dile getiriyor. Geçen hafta krizin küresel hisse senedi piyasalarına faturasının yaklaşık 500 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. Kore krizi ile yönünü yukarı çeviren altın fiyatlarının geri dönmesi ise beklenmiyor.

LİRAYI DA ETKİLEDİ

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, siyasi ortamlardaki gerilimlerle para piyasasında artan oynaklıkların yatırımcıyı güvenli limanlara ittiğini aktardı. Erkan, “Küresel risk iştahındaki düşüş gelişen ülke kurlarını etkilemektedir. Bu kapsamda TL, Kore Wonu, Güney Afrika Randı, Meksika Pezosu ve Rus Rublesi kayıplarla karşılaştı. Kriz yatırımcının riskli varlıklardaki pozisyonlanmalarını azaltılıp güvenli varlıklara doğru kaçmasına neden oluyor” dedi.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilimin en çok altın yatırımcısına yaradığını aktaran IşıkFX Araştırma Uzmanı Melih Kopuz, “Bu tip tedirginlikler altın yatırımcısının en sevdiği gelişmeler olarak biliniyor. Bu durumu VIX endeksi (korku endeksi) üzerinden de görebilmemiz mümkün. VIX endeksi geçen haftada yüzde 63'e yakın yükseldi. Altın ise bir hayli güç kazandı” yorumunu yaptı. Kopuz, teknik olarak, 1.280 dolar bölgesinin üzerinde ons altının sağlam bir görünüm çizdiğine dikkat çekerek, “Bu seviyenin üzerinde mevcut tutumun devam etmesi kritik 1.296 dolar direncine daha kısa sürede yaklaşabilir” dedi.

Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Tufan, ise gerilimin tırmanması durumunda altının yanı sıra bazı para birimlerinin öne çıkabileceğini ifade etti. Tufan “Güvenli varlık olan Japon Yeni, İsviçre Frangı gibi ürünlerde de talep görülebilir” diye konuştu.

GERİLİM BAHANE OLDU

ALNUS Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Vahap Taştan, son günlerde ABD ile Kuzey Kore arasındaki restleşmelerle ortaya çıkan yüksek tansiyonun piyasalar tarafından bahane olarak kullanıldığını aktardı. ABD'de Demokratlar'ın açık bir şekilde, elinde nükleer silah bulunan bir ülke ile bu kadar gerilim istemediğini kaydeden Taştan, “Benzer bir durumun Cumhuriyetçiler arasında da olduğu aşikar. Bu nedenle, piyasalardaki şok hareketi şu an için trend yaratmaktan uzak görüyorum. Hatta olumlu bulduğum bir sonucu da var. Son dönemde yükselen piyasalar bir düzeltme isteğindelerdi. ABD- Kuzey Kore gerilimi ise bu düzeltme için istenilen bir bahane yarattı” diye konuştu.