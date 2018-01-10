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Çok önemli Bitcoin açıklaması

Hürriyet Haber
10.01.2018 - 07:45 | Son Güncelleme:

Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, ABD'de bitcoin'in dolar için güvenilir bir rakip olmasını beklemediğini söyledi

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "Bitcoin'in ABD'de dolara güvenilir bir rakip olmasını beklemiyorum" dedi.

Kashkari, "Sanal paraların ne anlama geleceğini çözmeye çalışmanın daha başlarında olduğunuzu düşünüyorum" şeklinde kunuştu.

Minenapolis Fed Başkanı, öte yandan, bu sanal paraların ve arkasındaki teknolojinin refahın tüm dünyaya dağıtılması konusunda yardımcı olmasının mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.

Wayzata, Minneapolis'te konuşan Kashkari, enflasyonun inatçı bir şekilde düşük kaldığını ve şu anda çok düşük enflasyonun çok yüksek enflasyondan daha fazla endişe kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

Kashkari, enflasyonun tüm gelişmiş ülkelerde düşük olduğu gerçeğinin "bize, hey, bu muhtemelen gerçek bir sinyal" dediğini belirtti.

Kashakri'nin bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarında oy hakkı bulunmuyor.

Etiketler: bitcoin , Bitcoin
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