Çok önemli bir eylemi önledi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis Sinan Acar, altı ay önce mesleğe başlamıştı. Önceki gece DEAŞ’a yönelik yapılan bir operasyonda gözaltına alınan bir teröristi sağlık kontrolüne götürdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. DEAŞ’lı saldırgan ise polisler tarafından vurularak öldürüldü.



Şehit Sinan Acar için dün önce hayatını kaybettiği Vatan Caddesi’ndeki emniyet binasında tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile şehidin annesi Gülşen ve babası Erdem Acar, nişanlısı Nida Fedai ile yakınları ve meslektaşları katıldı. Şehit polisin Türk bayrağına sarılı tabutu meslektaşlarının omuzunda tören alanına getirildi. Sinan Acar’ın nişanlısı Nisa Fedai polis şapkası takarak selam verdi. Anne Gülşen Acar oğluna “Hakkını helal et oğlum” diye seslendi.



SİNAN’LAR BİTMEZ

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan törendeki konuşmasında şunları söyledi: “Bizim mesleğimiz böyle bir meslek. Ölürken dahi toplumu, devleti, milleti korumak için hizmet eden bir meslek. Ben eminim ki uluslararası alanda aranan bir terörist, çok önemli bilgi kaynaklarından bize iletilen bir terörist, bu teröristi bu arkadaşlarımız yakaladı. Bundan sonraki yapacağı şeylerle ilgili tahminlerimiz vardı ama çok önemli bir eylemi engellediklerinden emin olabilirsiniz. Terörle mücadelemiz aralıksız devam edecektir. Bu ülkede Sinan’lar bitmez. Vatan sağ olsun.”



18 Ağustos’ta doğum günü olan şehit polis daha sonra götürüldüğü Bursa’da cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.



