MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Çok önemli bir eylemi önledi

    Çok önemli bir eylemi önledi

    Eyüp SERBEST/İSTANBUL
    14 Ağustos 2017 - 23:39Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 23:39

    DEAŞ’lı teröristin Emniyet bahçesinde bıçakla şehit ettiği polis Sinan Acar törenle uğurlanırken annesi Gülşen Acar, “Hakkını helal et oğlum” diyerek gözyaşı döktü. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, saldırının ardından öldürülen teröristin uluslararası alanda arandığını, çok önemli bir eyleminin önlendiğini söyledi.

    İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis Sinan Acar, altı ay önce mesleğe başlamıştı. Önceki gece DEAŞ’a yönelik yapılan bir operasyonda gözaltına alınan bir teröristi sağlık kontrolüne götürdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. DEAŞ’lı saldırgan ise polisler tarafından vurularak öldürüldü.

    Şehit Sinan Acar için dün önce hayatını kaybettiği Vatan Caddesi’ndeki emniyet binasında tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile şehidin annesi Gülşen ve babası Erdem Acar, nişanlısı Nida Fedai ile yakınları ve meslektaşları katıldı. Şehit polisin Türk bayrağına sarılı tabutu meslektaşlarının omuzunda tören alanına getirildi. Sinan Acar’ın nişanlısı Nisa Fedai polis şapkası takarak selam verdi. Anne Gülşen Acar oğluna “Hakkını helal et oğlum” diye seslendi.

    SİNAN’LAR BİTMEZ
    İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan törendeki konuşmasında şunları söyledi: “Bizim mesleğimiz böyle bir meslek. Ölürken dahi toplumu, devleti, milleti korumak için hizmet eden bir meslek. Ben eminim ki uluslararası alanda aranan bir terörist, çok önemli bilgi kaynaklarından bize iletilen bir terörist, bu teröristi bu arkadaşlarımız yakaladı. Bundan sonraki yapacağı şeylerle ilgili tahminlerimiz vardı ama çok önemli bir eylemi engellediklerinden emin olabilirsiniz. Terörle mücadelemiz aralıksız devam edecektir. Bu ülkede Sinan’lar bitmez. Vatan sağ olsun.”

    18 Ağustos’ta doğum günü olan şehit polis daha sonra götürüldüğü Bursa’da cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Etiketler: şehit canazesi , DEAŞ , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri