Çok merak edilen soru cevabını buldu: Yurt dışında çalışmaya giden mutlu mu?

Küresel sağlık hizmetleri firması Cigna Corporation, '2017 Cigna Mutluluk Düzeyi-Küresel Gurbetçiler’ (2017 Cigna Well-being Survey-Globally Mobile Individuals) adlı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Dünya'nın haberine göre sonuçlar, uluslararası kariyer imkanlarını değerlendirmek için farklı ülkelerde çalışan kişilerin kendilerini pek çok alanda memleketlerinde olduğundan daha mutsuz hissettiğini ortaya koyuyor. Gurbette çalışanların ‘Mutluluk Düzeyi Endeksi’ skorları, memleketlerinde çalışanlarınkine kıyasla 1.8 puan daha düşük çıkarken, farklı bir ülkeye yerleştikten sonra en çok düşüş gösteren alanın, yüzde 9,4’le aile üyelerinin genel mutluluk seviyesi olduğu görülüyor.

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçları şöyle sıralanıyor:

AİLEDEN UZAK KALMAK MUTSUZLUK KAYNAĞI

Katılımcılara göre farklı bir ülkede çalışmanın getirdiği en büyük avantaj, uluslararası kariyer imkanlarını değerlendirme imkanı sağlaması. Diğer yandan yüksek maaşlar, daha iyi çalışma saatleri ve farklı kültürlerden yeni insanları tanıma imkanı da yurt dışında çalışma motivasyonunu artıran etkenler arasında.

Ancak bu pozitif beklentiler, çoğu zaman negatif gerçekliklerle gölgeleniyor. Örneğin araştırmaya katılanların yalnızca üçte biri, çalıştığı farklı ülkede aldığı maaşın kendisini tatmin ettiğini söylüyor. Bunun yanı sıra mesafeler nedeniyle aile üyeleriyle vakit geçirme imkanının ve aileden alınan manevi desteğin azalması mutluluk oranını ciddi ölçüde azaltıyor. Çocuklu ailelerde, çocukların farklı bir ülkede eğitim alacak olması da endişeye neden olan faktörler arasında.

SAĞLIK KONUSUNDAKİ ENDİŞE AĞIR BASIYOR

Araştırma, farklı ülkelerde çalışan kişilerin sağlık konusunda da memleketlerinde yaşayan kişilere kıyasla daha fazla endişe yaşadığını da ortaya koyuyor. En çok korkulan sağlık sorunları arasında kanser ve kaza sonucu yaşanması muhtemel sakatlıklar başı çekerken, bu ikisini depresyon gibi ruhsal rahatsızlıklar takip ediyor. Yine yurt dışında çalışanların yüzde 25'i alkol tüketimi kaynaklı rahatsızlıklar yaşamaktan korktuğunu söylüyor. Bu oran, kendi ülkelerinde çalışanlara göre çok daha yüksek.

Sadler, bu noktada gidilen ülkedeki firmanın sunduğu sağlık sigortası kapsamının önemine dikkat çekiyor: “Sağlık kaygıları gurbetçi çalışanları mutsuz ediyor. Küresel gurbetçilerin yüzde 40’ı, çalıştıkları firmanın kendilerine herhangi bir ekstra sağlık avantajı sağlamadığını belirtiyor. Yine katılımcıların yüzde 15’i, çalıştıkları ülkede hiçbir sağlık güvencesine sahip olmadığını söylüyor.”

GÜVENSİZLİK HİSSİ MUTSUZLUĞU TETİKLİYOR

Diğer yandan politik gelişmeler ve makro-ekonomik faktörler de güvensizlik hissine neden olarak mutsuzluğu artırıyor. Güvensizlik hissinin en yoğun yaşayanlar, son dönemde çalışmak için ABD'ye gidenler. Bu kişilerin yüzde 42'si kendini iki yıl öncesine kıyasla daha tedirgin hissettiğini söylüyor. Afrika ülkelerine çalışmaya gidenlerin ise yüzde 31'i ciddi güvenlik endişeleri yaşıyor.

Sonuçlara göre, gurbetçi çalışanlar iş saatleri dışında sosyalleşmekte de sıkıntı çekiyor. Buna göre yurt dışında çalışan her beş kişiden biri sık sık yalnızlık çektiğini söylerken, bu oran bekar ya da yalnız yaşayan kişiler arasında yüzde 25'e kadar çıkıyor.

"DÜNYA GENELİNDE SAĞLIK VE REFAH DÜZEYİNİ YÜKSELTİYORUZ"

Cigna Uluslararası Pazarlar Başkanı Jason Sadler, sonuçları şöyle değerlendirdi:

“Araştırmamız, farklı ülkelerde çalışan kişilerin pek çok alanda tedirginlik yaşadığını ortaya koyuyor. Örneğin istisnasız bir şekilde tüm gurbetçiler, kendilerinin ve ailelerinin bir sağlık sorunu yaşaması ihtimalinden endişe duyuyor. Bu durumun başlıca sebeplerinden biri, işverenlerin sağlık alanındaki beklentileri karşılamakta yetersiz kalması. Cigna olarak uzun yıllardır farklı ülkelerde yaşayan kişileri destekleyen çözümler üretiyoruz. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda sunduğumuz hizmetleri daha da geliştirerek, dünya genelinde gurbetçi çalışanların sağlık ve refah düzeyini yükseltmeyi hedefliyoruz."