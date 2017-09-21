Çok malzeme edildik oyumuzu kullanalım

AfD’LİLER BİZİ BİZİ İSTEMİYOR

AFD’nin yüksek oy alacağı söyleniyor. Bu parti bizi burada istemiyor. Biz de oylarımızı vererek bu partinin oy oranını düşük tutmaya katkı sunacağız. Her birimiz farklı farklı partilere oy vereceğiz.





DEMOKRATİK HAKKIMIZ

Mehmet Öztürk: 25 yılı aşkın süredir Alman vatandaşıyım. Hem eyalet, hem Avrupa Parlamentosu hem de federal seçimlerde hep oyumu kullandım. Kaçırdığım seçimi hatırlamıyorum. Oy vermek bizim demokratik hakkımız olduğu kadar sorumluluğumuz da. Bu seçimler Almanya'nın geleceğinde önemli rol oynayacak. Yeni oluşan meclise göçmen, İslam ve Türk karşıtı partilerin mümkün olduğu kadar zayıf girmesini sağlamak için katılımı artırmak lazım. Seçimlerde Türkiye çok konu edildi. Keşke daha çok işsizlikle mücadele, konut sorunu, eğitim ve sağlık reformları konuşulsaydı.





HERKES KULLANSIN

Tunay Deniz: Seçimlerde oyumu kullanacağım. Oy hakkı olan herkes de gidip kullansın. Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU'ya oy vereceğim. Kendi bölgemde doğrudan aday olanlar arasında henüz kararımı vermedim. Seçim gününe kadar hangi adayı seçeceğimi belirlerim.