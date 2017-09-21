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    Hürriyet >Dünya>Çok malzeme edildik oyumuzu kullanalım

    Çok malzeme edildik oyumuzu kullanalım

    Ali VARLI / BERLİN
    21.09.2017 - 10:14 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 10:14

    Türkiye kökenli seçmenlerin, Almanya genel seçimlerine ilgi gösterip göstermediği en çok merak edilen konulardan biri. İki ülke arasındaki siyasi gerilimin, Türkiye kökenli seçmeni olumsuz etkileyeceğini söyleyen de var, buna karşı çıkan da... Biz de Türk seçmene sandığa gidip gitmeyeceğini sorduk.

    AfD’LİLER BİZİ BİZİ İSTEMİYOR
    AFD’nin yüksek oy alacağı söyleniyor. Bu parti bizi burada istemiyor. Biz de oylarımızı vererek bu partinin oy oranını düşük tutmaya katkı sunacağız. Her birimiz farklı farklı partilere oy vereceğiz.

    Çok malzeme edildik oyumuzu kullanalım

    DEMOKRATİK HAKKIMIZ
    Mehmet Öztürk: 25 yılı aşkın süredir Alman vatandaşıyım. Hem eyalet, hem Avrupa Parlamentosu hem de federal seçimlerde hep oyumu kullandım. Kaçırdığım seçimi hatırlamıyorum. Oy vermek bizim demokratik hakkımız olduğu kadar sorumluluğumuz da. Bu seçimler Almanya'nın geleceğinde önemli rol oynayacak. Yeni oluşan meclise göçmen, İslam ve Türk karşıtı partilerin mümkün olduğu kadar zayıf girmesini sağlamak için katılımı artırmak lazım. Seçimlerde Türkiye çok konu edildi. Keşke daha çok işsizlikle mücadele, konut sorunu, eğitim ve sağlık reformları konuşulsaydı.

    Çok malzeme edildik oyumuzu kullanalım

    HERKES KULLANSIN
    Tunay Deniz: Seçimlerde oyumu kullanacağım. Oy hakkı olan herkes de gidip kullansın. Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU'ya oy vereceğim. Kendi bölgemde doğrudan aday olanlar arasında henüz kararımı vermedim. Seçim gününe kadar hangi adayı seçeceğimi belirlerim.

     

    Etiketler: ALMANYA , seçimler , türk gençleri
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