Çok kuruyan ve çatlayan topukların evde tedavisi

Topuk çatlakları, topuklarda ve yan yüzeylerde hem sağlık açısından hem de estetik görünüm açısından rahatsız edici durumlara yol açarlar. Ayak tabanındaki bu yarılmalar sürekli ayakta durma, liken, sedef, egzama gibi diğer dermatolojik hastalıklara bağlı olarak ya da aşırı soğuk veya sıcağa maruz kalmak gibi nedenlerle ortaya çıkar. Genetik ve hormonal yapıya bağlı olarak ileriki yaşlarda artarak görülür.

Yürümeyi zorlaştırır

Sağlıklı deri elastik, pürüzsüz ve yüke dirençli bir yapıdadır. Topukta oluşan nasır ve yarıklar bakteri ve mantarların ayaklarımızda yerleşmesine fırsat vererek cilt ve ortopedik rahatsızlıklara zemin hazırlar. Topuk çatlakları son derece ağrılı olabildiğinden yürümeyi ve günlük yaşantıyı önemli ölçüde kısıtlar. Şeker hastalığı ve varisleri olan kişilerde ileri mikrobik yaralara neden olabilirler.

Ayaklarınızı nemlendirerek önleminizi alın

Deri çatlakları kaşınabilir, yanabilir ve kanayabilir. Kuru ayak tabanlarında, özellikle topuklar ve parmak aralarında çatlama daha sık görülür. Problem ortaya çıkmadan önce çeşitli önlemler alarak, kuru cildin nasırlara ve çatlaklara dönüşmesinin önüne geçilebilir. Çatlağa neden olabilecek etkenler araştırılmalı ve ayaklar haftada bir kez değil, her gün kremle ovulmalıdır. Kalın derinin soyucu kremlerle inceltilmesi faydalı olur. Törpü uygulaması, hassaslaşmış olan derinin zedelenmesini arttıracağından dolayı bu işlemden kaçınılmalıdır. Rahat ayakkabılar ve koruyucu tabanlıklar tercih edilmelidir. Eğer mantar enfeksiyonu varsa tedavi gerekir.

Geçmezse bir uzmana başvurun

Geç gelen ayak bakımı, geç iyileşme demektir. Topuk çatlakları çok ileri düzeye varan ve derinleşen kişiler, uygulanacak bu doğal bakımlara cevap alamayabilirler. Dermatoloji uzmanına başvurulduğunda bu sorun, sebebe yönelik olarak etkin bir biçimde çözülür.