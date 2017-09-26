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Çok kritik uyarı: NBŞ’yi sınırlamamak cinayettir

Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
26.09.2017 - 09:28 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 09:29

ŞEKER-İŞ Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Türkiye’de denetim olmadığı için sağlık sorunlarına yol açan Nişasta Bazlı Şeker’in (NBŞ) ne kadar üretildiğinin hesabını yapamadıklarını belirterek, “Bu nedenle Türkiye sağlık açısından kesinlikle büyük risk altındadır. NBŞ’yi sınırlamamak cinayettir” dedi.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle biraraya gelen Gök, şeker pancarı sektörünün katma değerinin yıllık 3 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi.Çok kritik uyarı: NBŞ’yi sınırlamamak cinayettir
Şeker Kurulu üyelerinin atanmamasından dolayı sektörde denetimlerin olmadığına dikkat çeken Gök, “NBŞ üretiminin artmış olacağını düşünüyorum. Dünyanın her yerinde NBŞ’lerin obezite gibi sağlık açısından olumsuz etkileri oluyor” dedi. Türkiye’de şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden vazgeçilmesi gerektiğine dikkat çeken Gök, şöyle konuştu:

MÜDAHALE EDİLMİYOR
“NBŞ’nin ne kadar üretildiğini denetim olmadığı için bilmiyoruz. Denetim ve Şeker Kurulu olmaması NBŞ üretimini şaibeli hale getiriyor. NBŞ üretiminin nereye ulaştığını Türkiye’de kimse bilmiyor. 1 milyar ton civarında üretim açısından sağlıksız ürün ülkemizde piyasada dolaşıyor. Şeker üretmediğimiz halde elimizde stok kalıyorsa bu sağlıksız katkı maddelerinin sektörde olduğunu gösterir. NBŞ girişine müdahale edilmiyor. NBŞ’yi sınırlamamak cinayettir. Tatlandırıcılarla, sağlıksız katkılarla mücadelemiz sürecek. Dünyada şeker fabrikaları kooperatifler eliyle yönetiliyor. Türkiye’de de devletin ve üreticinin içinde olduğu bir model geliştirilmesi daha faydalı olacak.”

Etiketler: Ekonomi Muhabirleri Derneği , İsa Gök , Şeker Kurulu
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