Çok konuşulan o köy havadan görüntülendi! Yatırımcı akın etti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahının Küçükçekmece - Sazlıdere - Durusu koridorundan geçeceğini açıklamıştı. O açıklamanın ardından asrın projesi olarak ifade edilen projenin geçeceği Arnavutköy’deki Durusu Köyü'nün taşınacağı gündeme gelmişti.

Proje güzergahında olması nedeniyle taşınması konuşulan mahalle ve projenin geçeceği alan ise havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde projenin geçeceği alan gözler önüne serildi. Ayrıca havadan çekilen görüntülerde köyün 3'üncü havalimanına yakınlığı da dikkat çekti.

2 binden fazla nüfusu olan Durusu sakinleri ise olası bir taşınma durumunda ne yapacaklarını bilmediklerini söylüyor. Birçoğu mahallede doğup büyüyen vatandaşlar, projeye karşı olmadıklarını ifade ederken mahallelerinden taşınmak istemediklerini de dile getirdi.

“ALIŞAMAYIZ O HAYATA BİZ ONUN İÇİN İSTEMİYORUM”

Doğduğu ve çocuklarını büyüttüğü yeri terk etmek istemediğini dile getiren Mustafa Güleç, “İnsan oturduğu yeri, kendi kendinin huzurunu bozar mı? Yerleşmişim ben buraya çoluğum, çocuğum yerleşmiş bir hayat sürüyorum gayet memnunum. Oksijeni bol, havası temiz, deniz 3 kilometre ben burayı terk eder miyim? Verecekler bana 24’üncü katta daire ne yapayım ben nasıl oturayım? Nasıl ineceğim, asansörün düğmesine basmayı bilmiyor vatandaş nasıl yerleşeceğiz? Alışamayız o hayata biz onun için istemiyorum hükumete karşı mıyım, hayır. Yapsın ama bize de dokunulmasın” dedi.

“BİZİ BURADAN KALDIRIRLARSA BİZ NE YAPARIZ?”

Yıllardır oturduğu çevreden ayrılmasının kendisi ve ailesi için çok zor olduğunu ifade eden bir köy sakini, "Mahallenin kaldırılmasını istemeyiz tabi ki burada kurulmuş bir düzenimiz var. Senelerden beri çoluğumuz, çocuğumuz, ailemiz, akrabamız hepsi burada, bizi buradan kaldırırlarsa biz ne yaparız nereye gideriz? Öyle bir şey olmasını istemeyiz. Dedelerimiz, atalarımız gelmiş buraya yerleşmiş bizde burada doğduk” diye konuştu.

“ŞU AN SATIŞLARIMIZI DURDURDUK”

Projenin güzergahının açıklanmasının ardından bölgede gayrimenkul alıcıların çok büyük oranda arttığı ve bu yüzden projenin inşaatı başlayana kadar satışlarını durdurduğunu söyleyen gayrimenkul danışmanı Veli Avcı, “ Şu an satışlarımızı durdurduk, binlerce müşteri geliyor, yer vermiyoruz çünkü üzerine baya bir koyacak. Şu anda kazma vurulduğu anda bu piyasada yüzde üç yüz, dört yüz fiyatlar artış yapacak” ifadelerini kullandı.