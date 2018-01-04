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    Bir dönem çok konuşulan Meclis Üyesi görevden uzaklaştırıldı...

    Fatma AKSU / hurriyet.com.tr
    04.01.2018 - 18:55 | Son Güncelleme:

    İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile birlikte Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'in de görevden alındığını duyurmuştu. Görevden alınan Hüseyin Avni Sipahi, daha önce 17 Aralık'ta gözaltına alınması, Hollanda ile diplomatik kriz sırasında gösterdiği tepki ve Galatasaray Adası'na cami yapılması önerisi ile gündeme gelmişti.

    Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Sipahi, hurriyet.com.tr'ye konuştu. Aynı zamanda Bağımsız İBB Meclis Üyesi olan Sipahi, yaptığı kısa açıklamada, kendisine bu konuyla ilgili herhangi bir tebligat yapılmadığını söyleyip, “Bir yanlışlık var galiba. Bakanlık bir yanlışlık yapmış olabilir, düzeltirler diye bekliyorum. Hakkımda açılmış herhangi bir dava ve soruşturma yok. Bakan düzeltecek” dedi.

    CHP’den Beşiktaş İBB Meclis üyesi seçilip, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Sipahi, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun talebi doğrultusunda CHP’den istifa etmişti.

    HOLLANDA'YA TEPKİ:İNEĞİMİ KESECEĞİM

    Sipahi bir dönem çıkışlarıyla çok konuşulmuştu.

    2017'nin Mart ayında Hollanda ile yaşanan diplomatik krizle ilgili Hüseyin Avni Sipahi'den de ilginç bir tepki gelmişti. Sipahi, Hollanda’yı kınadığı açıklamasının ardından, Emirli’deki çiftliğinde bulunan Hollanda cinsi ineklerden 1’ini keseceğini söyledi.

    Sipahi, "Bakanlarımızın hiç tehdit oluşturmadığı halde sınırdışı edilmesini kabullenemiyorum. Emirli’de bir çiftliğim var. Hollanda ineğim de var. Çok da güzel süt veriyordu ama bundan sonra kime süt verecekse versin. Allah onları bildiği gibi yapsın" diyerek kürsüden inmişti.

    Hollanda ineği, diplomatik krize kurban gidecek...Hollanda ineği, diplomatik krize kurban gidecek...

     GALATASARAY ADASI'NA CAMİ ÖNERİSİ

     Sipahi'nin adı Hollanda tepkisinin ardından Haziran da Galatasaray Adası'na cami önerisiyle gündeme gelmişti.

    Sipahi, 'Gelin önce boğazın ortasında bulunan Su Ada’ya bir cami inşa edelim, ardından da o camide verilecek ilmi eğitimle, sosyal faaliyetlerle, kültürel alanlarla çocuklarımızın, gençlerimizin ve de büyüklerimizin vakitlerini geçirebilecekleri bir çekim alanı imar edelim” demişti.

    GÖZALTINA ALINMIŞ, CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

    Sipahi, bir dönem Çekmeköy Belediye Başkanlığı da yapmıştı.  17 Aralık operasyonunda gözaltına alınan Sipahi, CHP'den Beşiktaş Belediye Meclis üyesi seçilmiş, 2015'te Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle istifa etmişti.

    Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın ‘vekili’ olarak görev üstlenmişti. 

    Bir dönem çok konuşulan Meclis Üyesi görevden uzaklaştırıldı...

    GEÇTİĞİMİZ AY İBB MECLİSİ KARIŞMIŞTI

    İBB Meclisi’nde geçtiğimiz ay CHP’li İBB Meclis Üyesi Seyit Ali Aydoğmuş, Hüseyin Avni Sipahi hakkında, Amerika’da görülen Reza Zarrab davasında tutuklama kararı olduğunu iddia etmişti. Aydoğdu’nun suçlamasına sinirlenen Sipahi, “Benim Amerika’dan haberim yok. Sana FETÖ'cüler mi haber getirdi” diye sinirlenip, İBB Meclis Salonu terk etmişti.

    AYDOĞDU, “BİLGİYİ AK PARTİ GRUBUNDAN ALDIM” DEMİŞTİ

    Tartışmanın ardından Hürriyet’e konuşan Aydoğdu, bu bilgiyi nasıl edindiğine ilişkin şu açıklamada bulunmuştu: “Geçen ay, İBB Meclis toplantısı öncesi, AK Parti Grubu’nda, AK Parti kurucusu olduğunu belirten meclis üyesi bir avukat hanım, kızının Amerika’da Reza Zarrab davasını takip ettiğini, bu takip esnasında, savcının Youtube’daki delillere dayanarak, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Hüseyin Sipahi’nin tutuklanması talebinde bulunduğunu kendisine aktardığını söylüyor. Meclis üyesinin bu konuşması esnasında Beyoğlu Belediye Başkanı, CHP’li bir belediye başkanını arayıp, ‘Haberin var mı?’ diyerek, Amerika’daki davada savcının Hüseyin Sipahi’nin tutuklanması talebi olduğunu ve mahkemece kabul edildiği yönünde bilgilendiriyor. Bilgi bu. Ben de buradan öğrendim. Bilgiyi AK Parti grubundan aldım.”

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    Etiketler: görevden uzaklaştırıldı
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