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    Çok konuşulan iddiaya Bakan'dan yanıt

    Hürriyet Haber
    16.10.2017 - 13:05 | Son Güncelleme:

    Bugün bazı basın organlarında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin telefonunda ByLock olduğu ve Kaya'nın eşinden boşanmak için dava açtığı iddia edilmişti. O iddialara Bakan Kaya'dan yanıt geldi.

    Bazı basın yayın organlarında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşinin telefonuna ByLock yüklediği öne sürüldü. MİT tarafından gönderilen Bylock listelerinde Bakan'ın eşine ait telefonun da bulunduğu iddia edildi. İddialar arasında Kaya'nın eşine boşanma davası açtığı da vardı. Bu iddialara Kaya'dan yanıt geldi.

    Bakan Kaya, 'Bazı basın organlarında eşim ve şahsım hakkında yer alan iddialar tamamen gerçek dışıdır.İftiralara karşı gerekli hukuki işlemi başlatıyorum' diye konuştu.

    Çok konuşulan iddiaya Bakandan yanıt

     

     

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