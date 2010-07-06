Çok komiksiniz...

Meltem Tırıklı geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ABD’nin Miami eyaletinde yapılan Görme Engelliler Dünya Şampiyonası’nda ALTIN madalya kazandı. Görme engelli olan Tırıklı’nın bu başarısı o günlerde medyada da geniş yer buldu. Ancak başarılı sporculara verilen ödüller Tırıklı’ya bir yıldır verilmedi.



Gaziantepli bir sporcu olan Tırıklı’nın tüm girişimleri karşılıksız kaldı. Zaten gereğinden çok fazla gururlu olan bu gencimiz hiçbir girişimde de bulunmadı.



Ancak biz O’nun başarılarının ne şekilde ödüllendirildiğini merak ederek kendisine sorduğumuzda gerçeği öğrendik.



Hemen “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü”nü aradık. Aldığımız cevap “Al sana bir kaya, nereye dayarsan daya” cinsindendi. “Meltem Tırıklı ülkenin tanıtımına katkı sağlamadığı için, görsel ve yazılı medyada yeterince yer almadığı için ödüllendirilmeyecektir.”...



Türkiye’de ilgili ilgisiz her kurum ve kişinin engelli vatandaşların yaşama katılması konusunda çaba sarfettiği bir dönemde “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü”nden gelen bu ifade özürlü açıklamanın mantığını sanırım yetkililer izah edecektir.



Bu müdürlüğün duvarlarında “Hiçbir başarı cezasız kalmaz” levhası asılı mı bilmiyorum. Ancak yoksa ben hemen bir tane yaptırıp göndereyim. “Şöyle görünür bir yere assınlar” diyeceğim ama Meltem göremez... Çünkü görme engelli. Ama sadece görme engelli. Başka bir engeli yok.



Oysa anladığımız kadarıyla sporumuzda etkili, yetkili ve inisiyatif sahibi bazı kişilerin engeli Meltem’in engelinden çok daha fazla.



Meltem o kadar gururlu ki. Kendisinden daha fazla engeli olan (Kör, sağır ve duygusuz) bu yetkililerden gelecek ödülü bundan sonra zaten kabul etmez. Aslında onun beklediği biraz ilgi, biraz gururunun okşanması ve çok daha büyük başarılara imza atmasını sağlayacak motivasyon ve belki biraz da çalışma ortamıydı...



Bundan sonra çok zor... Bu olayı Gaziantep’in en etkili gazetelerinden birisi olan Telgraf’ın manşetine taşıdık. Şimdi de hurriyet.com.tr sütunlarında. Kısa sürede onlarca site ve gazetede yer bulur.



“Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü”ne sormak istiyorum. Bu haberler sizin ödül kriteriniz olan “Görsel ve yazılı medyada yeterince yer almak” şartını gerçekler mi acaba?



Yine de siz zahmet etmeyin. Çok yakında bu işi sizin yerinize kimlerin yaptığını ve neler yaptığını bu sütunlarda okursunuz. Gaziantep bu kıza sizin yaptığınızı yapmaz. Başarıya arkasını dönmez. Göreceksiniz...