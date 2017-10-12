'Türkiye'de çok kırıldım ABD’ye yerleştim'

Uzun süredir gözlerden uzak olan pop müziğin sevilen seslerinden Demet Sağıroğlu, Nişantaşı’nda ortaya çıktı. Önceki gün alışveriş yaparken görüntülenen ünlü şarkıcı, 3 yıl önce ABD’ye yerleştiğini açıkladı. “3 yıldır New York’ta yaşıyorum. Orada da yaşam zor ama mutluyum. Kız kardeşim orada yaşıyordu, şimdi ona da destek oluyorum” dedi.

Yaşadığı kırgınlıkların ardından Türkiye’den ayrılma kararı aldığını söyleyen Sağıroğlu, “Zaman zaman Türkiye’ye kırgınlıklarım oldu, ondan gittiğimi söyleyebilirim. Müzik sektörüne de kırgınlığım var. Sessizce gittim, yılın belli dönemleri sessizce geliyorum. Konserler için de geldiğim oluyor” diye konuştu.

DEMİR DEMİRKAN DA ORADA

Müzik dünyasında yapılan işleri beğenmediğini anlatan Demet Sağıroğlu, “İyi şarkılar, iyi sanatçılar da var ama geneli kötü. Türk müziği çok bozuldu” ifadelerini kullandı. Müzik çalışmalarına devam ettiğini belirten şarkıcı, “Demir Demirkan da Amerika’ya yerleşti. Orada onunla ortak çalışmalar yapıyoruz” dedi. Sağıroğlu, Türkiye ve ABD arasındaki vize restleşmesinin ise kendisini etkilemediğini söyledi: “Ben Amerikan vizemi çok önceden almıştım, bu seyahat kısıtlamasından zarar görmedim.”