Çok ‘kasmayın’ 3 dakika yeter

Günde sadece 3 dakika ancak ‘yoğun’ bir egzersiz, 30 dakika süren orta seviyedeki egzersizlerle aynı etkiyi gösterebilir. Bu iddiayı ortaya atan ise Avustralyalı atletlerle çalışan elit spor fizyoterapisti Kusal Goonewardena. Her hafta 5 kez yapılacak sadece 3 dakikalık yoğun egzersizin vücut için yeterli olacağını savunan Goonewardena, kastettiği ‘yoğun’ egzersizlere örnek olarak da durmadan zıplama, sprint gibi hareketleri gösteriyor. Goonewardena bu tür hareketlerin kalp atışlarını yeteri kadar hızlandırdığını ve endorfin salgılamaya yardımcı olduğunu kaydediyor.