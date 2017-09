Çok geç kaldınız Yeni

Bu futbolcuların geçen yıl gönderilmesi gerekiyordu. İş işten geçtikten sonra mı bu kararlar alındı. Böyle olacağı geçen yıldan belliydi. Binlerce defa bu futbolcularla olmaz dedik, bunlar Trabzonspor’u taşıyamaz dedik. Antrenör daha haritada Türkiye’nin yerini bile bilmiyor, nasıl futbolcusunu tanıyacak dedik olmadı. Bunu anlamak için bunca mağlubiyeti yaşamak mı gerekiyordu. Çok yazık oldu. Trabzonspor’un adı, sanı yok oldu. Nerede o Karadeniz fırtınası, Anadolu’nun gururu, takımların korkulu rüyası O koca Trabzonspor nerede. Dümen başında ve baş altında, uzun eğri burunlu ve konuşmayı şehvetle seven, sırtı lacivert hamsilerin ve mısır ekmeğinin zaferi için bir şarkı gibi ölebilen insanların takımı nerede. Nerede o şehrin kapılarını dünyaya açan rüya takım. Peşinden kilometrelerce aç ve susuz deplasmanlara giden taraftarların hakkını kimler ödeyecek.

Avni Aker Stadında uğruna kalp krizi geçirip ölen insanların kemikleri sızlıyordur şimdi. Ne için, bu günler için miydi her şey?

Şimdi mi gördünüz gerçekleri?

Bu Kasımpaşa maçı mı uyandırdı sizi uykudan. Aylardır bu futbolcular takımı ne hallere soktular görmüyor muydunuz? Bu futbolcular yerine Paf takım oynasın diye kaç defa yazdık. Şimdi sil baştan mı olacak.

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Şenol Güneş için “topla bavulunu gel” deniliyor. O kadar kolay mı, Şenol Güneş gelince ne olacak. Varken ne oldu. Elinde sihirli çubuğu ile mi gelecek.Gelsin bakalım.Ben, Şenol Güneş’in yerinde olsam bu yönetimle on yıllığına çok yüksek maaş ve tazminatla, yüz milyon Türk Lirası transfer bütçesi ile üç yıl da şampiyonluk beklentisi olmayacak bir antlaşma imzalarım. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar da uçulur mu? Ee şampiyon olacak bir takım kuracaksan, kısa ve uzun vadeli planlarını ortaya koyacaksın. Bunun için yüz milyon nedir ki.Şimdi taraftarların kafasında “Şenol Güneş olur mu” sorusu olacak.Neden olmasın. Olur, tabi ki, fakat ruhunu Trabzonspor’a verecek, takımı sırtlanacak futbolcular alınacak. Yoksa Şenol Güneş’in gelip aynı kadro ile devam etmesi çok amatörce olur.Çok acı ki her şey sil baştan olacak. Onca emek ve para çöpe gidecek.Sayın Trabzonsporlular, her şeye rağmen yinede takım bizim takımımız, iyi ve kötü gününde onun yanında olmalıyız. Yine 61.dakikalarda coşmalı, maç sonlarında da kolbastı’yı oynamalıyız.

En güzel şampiyonluklar dileği ile.