Çok geç kaldınız Yeni

Bu futbolcuların geçen yıl gönderilmesi gerekiyordu. İş işten geçtikten sonra mı bu kararlar alındı. Böyle olacağı geçen yıldan belliydi. Binlerce defa bu futbolcularla olmaz dedik, bunlar Trabzonspor’u taşıyamaz dedik. Antrenör daha haritada Türkiye’nin yerini bile bilmiyor, nasıl futbolcusunu tanıyacak dedik olmadı. Bunu anlamak için bunca mağlubiyeti yaşamak mı gerekiyordu. Çok yazık oldu. Trabzonspor’un adı, sanı yok oldu. Nerede o Karadeniz fırtınası, Anadolu’nun gururu, takımların korkulu rüyası O koca Trabzonspor nerede. Dümen başında ve baş altında, uzun eğri burunlu ve konuşmayı şehvetle seven, sırtı lacivert hamsilerin ve mısır ekmeğinin zaferi için bir şarkı gibi ölebilen insanların takımı nerede. Nerede o şehrin kapılarını dünyaya açan rüya takım. Peşinden kilometrelerce aç ve susuz deplasmanlara giden taraftarların hakkını kimler ödeyecek.
Avni Aker Stadında uğruna kalp krizi geçirip ölen insanların kemikleri sızlıyordur şimdi. Ne için, bu günler için miydi her şey?
Şimdi mi gördünüz gerçekleri?
Bu Kasımpaşa maçı mı uyandırdı sizi uykudan. Aylardır bu futbolcular takımı ne hallere soktular görmüyor muydunuz? Bu futbolcular yerine Paf takım oynasın diye kaç defa yazdık. Şimdi sil baştan mı olacak.
Kadir Esaspehlivan yazıyor
En güzel şampiyonluklar dileği ile.