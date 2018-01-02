TOKAT VE KONYA’DA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Sözcü’de yer alan açıklamalarında son dönemde üniformalı bazı kişilerin ellerinde uzun namlulu silahlarla dolaştığına, Konya ve Tokat’ta da silahlı eğitim kampları kurulduğuna yönelik duyumları olduğunu belirterek, “Bunların seçim döneminde rol alacakları, istenmeyen bir sonuç çıkması halinde karışıklık yaratacakları yolunda yoğun söylentiler var. Bunlardan birisi de SADAT diye bir yapı” iddiasında bulundu. Bu iddiayla ilgili olarak Özdağ, Hürriyet’e şunları söyledi: “Genel başkanımız eski İçişleri Bakanı olarak bu tür açıklamaları elinde herhangi bir somut bilgi olmadan yapmaz. Ne yazık ki elimizde çok endişe verici bilgiler var. Son KHK’da kullanılan ifadeler de bu endişemizi arttırıyor.

TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

Jandarma, polis, Özel Harekât varken, kendilerine ‘halk özel harekâtı’ adını verip fotoğraflar çektiren silahlı ve adeta meşru bir güçmüşçesine ortada dolaşanlar kimdir? Bunlara ilişkin neden hukuki araştırma yapılmamıştır? Türk milletinin hukukunu savunanlar asker ocağından yetişirler, polisin jandarmanın mensubudurlar. Başka hiçbir silahlı güce, gayri meşru oluşuma tahammülümüz yok. Parti olarak bu meselenin arkasındayız. Toplumla paylaştıklarımız ve paylaşmadıklarımızla.”

MİLİS EĞİTİMİ VERİYOR MU?

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray da “Bana Kocaeli’nde de bir kamp var diye haber geldi” dedi. Haziran 2016’da Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (SADAT) ile ilgili verdiği soru önergesine hükümetten bir yanıt gelmediğini belirten Çıray, “Bu şirket Türkiye’nin herhangi bir coğrafi bölgesinde milis eğitimi vermekte midir? Yürüttüğü faaliyetleri hangi devlet kurumunca, ne sıklıkla ve hangi kıstaslar esas alınarak denetlenmektedir? SADAT savunma alanında ne gibi faaliyetlerde bulunmuştur? Bu faaliyetlerden TSK haberdar mıdır?” sorularını yöneltmişti.