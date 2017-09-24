Çok daha eğlenceli

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, yeni Fiesta’nın iç mekanındaki değişimin tasarım ve uygulama açısından devrim niteliğinde olduğunu belirterek, “Yeni Fiesta bugüne dek en keskin, sportif ve en dengeli performansı sergiliyor. Fiesta ‘segmentinin en çok seçenek sunan ve en teknolojik aracı’ olacak. Daha fazla stil, daha fazla teknoloji ve daha çok eğlence sunan Ford Fiesta, koruyarak geliştirdiği özellikleri ve tasarımı ile segmentinin favori otomobillerden biri olmaya devam edecek” dedi. Yücetürk, yeni Fiesta için yıllık 6 binlik satışı hedeflediklerini ama bu rakamın da üzerine çıkabileceklerini dile getirdi. Fiesta’nın Focus’un ardından en çok sattıkları ikinci model olduğu bilgisini veren Yücetürk, Ford Kuga’nın da gelecek yıl ikinciliği zorlayabileceğini söyledi. Yeni nesil Fiesta, 1.0 litre 100 beygir EcoBoost benzinli motor, otomatik şanzıman, 1.5 litre TDCi 85 beygir dizel motor altı ileri manuel şanzıman ile satışa sunuluyor. Ayrıca önceki nesilde bulunan 1.25 litre benzinli motorun yerini ise 1.1 litre 85 beygir benzinli motor aldı. 1.1 litrelik motorda beş ileri manuel şanzıman bulunuyor. Fiesta’nın fiyat etiketi ise 66 bin 500 TL’den başlıyor.