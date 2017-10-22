Çok acı... Tabutuna gelinlik örtüldü...

Kaza, 2 gün önce Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde meydana geldi. Altan D. yönetimindeki 34 KJ 0690 plakalı otomobil, otoyolda bulunan Orhan G. yönetimindeki 34 VJ 0207 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Altan D. gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, aynı araçta bulunan üniversite öğrencileri Merve Oruç ve Ezgi Teomete yaşamlarını yitirdi.
Merve Oruç'un cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından İkitelli Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreni sonrası memleketi Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Saraykışla köyüne götürüldü.
TABUTUNUN ÜSTÜNE GELİN DUVAĞI ÖRTÜLDÜ
Veli ve Nargül Oruç çiftinin ilk çocukları olan İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Mühendisliği öğrencisi Merve Oruç'un cenazesi Saraykışla köyü Hüseyin Evliya Cemevine getirildi.
Oruç'un tabutunun üzerine beyaz gelin duvağı örtüldü. Cemevi önünde düzenlenen cenaze töreninin ardından genç kızın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Oruçun yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.