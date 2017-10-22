Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Çok acı... Tabutuna gelinlik örtüldü...

    Çok acı... Tabutuna gelinlik örtüldü...

    DHA
    22.10.2017 - 12:01 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da trafik kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Merve Oruç’un cenazesi memleketi Tokat'ın Reşadiye ilçesinde toprağa verildi.

    Kaza, 2 gün önce Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde meydana geldi. Altan D. yönetimindeki 34 KJ 0690 plakalı otomobil, otoyolda bulunan Orhan G. yönetimindeki 34 VJ 0207 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

    Kazada ağır yaralanan sürücü Altan D. gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, aynı araçta bulunan üniversite öğrencileri Merve Oruç ve Ezgi Teomete yaşamlarını yitirdi.

    Merve Oruç'un cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından İkitelli Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreni sonrası memleketi Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Saraykışla köyüne götürüldü.

    TABUTUNUN ÜSTÜNE GELİN DUVAĞI ÖRTÜLDÜ

    Veli ve Nargül Oruç çiftinin ilk çocukları olan İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Mühendisliği öğrencisi Merve Oruç'un cenazesi Saraykışla köyü Hüseyin Evliya Cemevine getirildi.

    Oruç'un tabutunun üzerine beyaz gelin duvağı örtüldü. Cemevi önünde düzenlenen cenaze töreninin ardından genç kızın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Oruçun yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri