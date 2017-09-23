Çok acı haber! Beton duvar küçük çocuğun üzerine yıkıldı

Kadızade Mahallesi Şair Nevzat Karaoğlu Caddesi'nde üç katlı boş bir bina ile bir inşaat arasındaki beton duvar, arkadaşlarıyla oyun oynayan Şeyma Durmuş'un üzerine yıkıldı.

Arkadaşlarının bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar, olay yerine gelerek Şeyma'yı beton parçaların arasından çıkardı.

Ağır yaralı olarak otomobille Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şeyma'nın cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.