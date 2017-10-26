Coinhive nedir? Nasıl mining yapılır?

Sanal para edinme yollarında en sıra dışı gözümlerden biri tarayıcı üzerinden mining yaptırma işlemi oldu. İnternet sitelerine eklenen JavaScript eklentileri ile ziyaretçiler sayfa gezinmeleri sırasında mining işlemine destek vermiş oluyor.

WordPress için hazırlanan Coinhive adı verilen adı verilen eklenti, WordPress tabanlı sitelere Javascript’i ile mining desteği sunabilecek. Coinhive ile Monero kazma (mining) işlemi yapılabiliyor. Coinhive , Crypto-Loot, MineMyTraffic ve JSEcoing gibi isimlerle işbirliğine gidecek. WordPress eklentisi ise son derece önemli.

Akıllı telefonlar için kablosuz güncelleme yayınlayan OTAMate şirketinin CEO’su Carl Whalley, tarayıcı üzerinden mining işleminin websiteleri için çok bir kazanım olacağını belirtiyor. Whalley, bu sayede websitelerini yoran ancak önemli gelir kapısı olan reklamlara bağımlılığın da azalabileceğini ifade etti.

Google ve Facebook gibi şirketlerin bu sayede reklam gelirlerinin yarısından fazlasını da elde ettiğini vurgulayan Whalley’e göre bir sitenin trafiği ne kadar yüksek ise mining ile geliri de o denli yüksek olabilecek.





TechInside'ın haberine göre tarayıcı üzerinden mining işleminin çok çeşitli avantajları söz konusu. Bunlardan ilki azalan reklam gösterimi. Bir websitesi, mining ile yeterli geliri elde ediyorsa, sitedeki reklam sayısını isteğe bağlı olarak azaltabilir. Bu da site ziyaretçisi için daha iyi bir deneyim anlamına gelecektir.

İşin bir diğer güzel yanı ise sadık ziyaretçi olarak adlandırabileceğimiz kişilerin, tıklamadıkları reklamlar yerine biraz daha CPU yükü ile favori sitelerine katkı sağlamak konusunda duyacakları mutluluk. Bu nokta favori sitenizin bir sekmede açık olması yeter de artar bile.

Ziyaretçilerin bilgisayarlarına ne kadar yük binecek?

Pirate Bay için yapılan testler, tarayıcı üzerinden yapılan mining işlemlerinin sistemlere ciddi yükler bindirmediğini gösteriyor. Aynı tarayıcı üzerinden açılan birden fazla sekme sistemi zorlamazken, iki farklı tarayıcı ile yapılan mining işleminin CPU kullanımı çok ciddi olmamakla birlikte arttığı yönünde.

Aynı eklentiye sahip birden fazla websitesinin farklı tarayıcılarda kullanılma ihtimali ise sistem yükünü bir miktar yükseltebiliyor.