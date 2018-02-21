'Çoğul İstanbul Medyası Sergisi' Depo’da

Sergi, İstanbul’un kültürel çoğulluğunun araştırılması ve görünür kılınması amacıyla yürütülmekte olan “İstanbul'da Kültürel Çeşitliliğin Sivil Toplum Aktörlerini Güçlendirme ve Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında düzenleniyor. Proje, İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde, Açık Toplum Vakfı, Anadolu Kültür ve İstanbul İsveç Başkonsolosluğu desteğiyle yürütülmektedir. 1990 yılından bugüne çeşitli kültürel grupların İstanbul’da yayımladığı gazete ve dergilerin sunulacağı Sergi ise 90’lardan bugüne medyadaki çoğulluğun hikâyesini anlatıyor.

Sergi, 1908 yılında kurulan, İstanbul’un yaşayan en eski gazetesi Jamanak’tan, Ladino dilinde yayımlanan dünyadaki tek haftalık gazete olan El Amaneser’e, Hemşinlililerin dergisi Gor’dan, Çerkeslerin sesi Jineps’e, Kürtlerin 25 yıllık edebiyat dergisi Nûbihar’dan, İstanbul’un yaşayan en eski Rum gazetesi Apoyevmatini’ye dek geniş bir medya yelpazesini izleyiciyle buluşturuyor. Bir yandan farklı kültürlerin birbirleriyle iletişim(sizliğ)ine katkıda bulunan Sergi, diğer yandan ziyaretçilere İstanbul’un kültürel çoğulluğunu bütünsel olarak görme imkânı sağlayacak.

Koordinatörlüğünü İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Bülent Bilmez’in yaptığı proje kapsamında düzenlenecek sergide, ayrıca topluluk medyalarından içerik örnekleri ve bu yayınların temsilcileriyle yapılan görüşmeler de izlenebilecek.

Sergi, 24 Şubat - 18 Mart 2018 tarihleri arasında Tophane’deki Tütün Deposu’nda ziyaret edilebilir.