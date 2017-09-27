İrem Derici'ye geçmiş olsun dileğinde bulunan Ceceli sosyal medya hesabından şu notu paylaştı: 'Çoğu gitti azı kaldı kıymetlim. Hiç olmadığı kadar güçlü, taze, yepyeni olsun bundan sonrası.. Şifa olsun...'









Mustafa Ceceli'nin ziyareti karşısında çok mutlu olan Derici ‘abim’ dediğin Ceceli’ye olan duygularını şu sözlerle ifade etti: 'Çok üzülürdüm yıllarca beni koruyup kollayan bir abim yok diye... Var işte, en merhametlisinden, en kalenderinden! Okuduğun tüm güzel dualarla sapasağlam ayağa kalkacağım hacım, hep daha iyiye, sözümüz söz!'