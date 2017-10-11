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    Coffeeshoplar esrarı belediyeden alacak

    BBC Türkçe
    11.10.2017 - 10:21 | Son Güncelleme:

    BBC Türkçe’nin haberine göre Hollanda’da koalisyon ortakları uyuşturucu kaçakçılığını önlemek amacıyla belediyelere esrar yetiştirme izni verilmesini kararlaştırdı.

    YENİ kabine, uyuşturucu kaçakçılığı ve buna bağlı suçlarla mücadele etmek için esrarın elde edildiği hint keneviri bitkisinin yetiştirilmesini yasal olarak belediyelerin sorumluluğuna verecek. Koalisyon protokolüne göre, ilk aşamada deneme amacıyla 10 belediyeye devlet lisansı verilecek. Esrar satışının serbest olduğu ‘coffeeshop’ adlı kafeler, sattıkları uyuşturucuyu belediyelerden temin edecek.

    Suç ve kayıt dışı ekonominin önlemesinin yanı sıra, yasa dışı uyuşturucu üretiminin halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi de ortadan kaldırılacak.

    SİGARA DAHA PAHALI OLACAK
    Yeni hükümet, intikam amacıyla başka kişilerin çıplak görüntülerini internet ortamında paylaşan kişiler ile yasa dışı fuhuş suçlarına ağır yaptırım uygulanacak. Sigara daha pahalı hale gelecek.
    Yeni hükümetin kararı, belediyeler tarafından olumlu karşılandı. Onlarca belediye, esrar üretimine talip olduğunu açıkladı. Denemenin başarılı olması durumunda esrar üretim yetkisi yaygınlaştırılacak.

    Etiketler: Coffeeshop , esrar , Hollanda
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