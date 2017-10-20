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    ‘CodeMath’ eğitim modeli dünyaya açılıyor

    Hürriyet Eğitim
    20.10.2017 - 10:58 | Son Güncelleme:

    GESS Küresel Eğitim Malzemeleri Fuarı, eğitim sektöründen insanları bir araya getirdi. Uluslararası fuarda Türkiye çapında eğitim faaliyetlerini sürdüren bir kurum ‘CodeMath’ eğitim modelini tanıttı.

    Eğitim sektöründe ziyaretçilerine sayısız imkanlar sunan GESS Turkey, 19 Ekim’de kapılarını açtı. Dünyanın sayılı eğitim organizasyonlarından GESS Fuar ve Konferansları serisi Dubai, Meksika ve Endonezya’nın ardından ilk kez Türkiye’de düzenleniyor. Doğa Koleji, yöneticileri ve eğitimcileriyle sektörün seçkin markalarıyla bu dev organizasyondaki yerini aldı. Genel Müdür Ali Rıza Lüle GESS Küresel Eğitim Malzemeleri Fuarı’nda CodeMath eğitim modelini dünyaya tanıttı. Fuarda Lüle, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Bilal Tırnakçı ile Doğa Koleji standında bir araya geldi. Lüle, disiplinlerarası eğitim anlayışını desteklemek adına matematik ve bilgisayar dersinin ortak çalışmasıyla oluşturulan ‘CodeMath’ projelerinin ayrıntılarını uzmanlarla paylaştı.

    MATEMATİK VE KODLAMA BULUŞUYOR

    Uluslararası Eğitim Fuarı GESS’te CodeMath eğitim metodunu tanıtan Lüle, bu sistemi şöyle anlattı:

    “CodeMath öğretmenlerimiz tarafından geliştirilen disiplinlerarası eğitim modeli. Disiplinlerarası eğitim sayesinde öğrencilerin, karşılaştığı problemleri farklı yönleriyle değerlendirebilen bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor. Bu projenin amacı, matematik ve kodlamayı buluşturarak, öğrencilere 21’inci yüzyıl becerilerini ve günlük hayatta kullanabilecekleri eleştirel ve yaratıcı zihinsel alışkanlıkları kazandırmak. CodeMath ile öğrenciler iki dersin kazanımlarını tek bir derste ediniyor, eğlenerek öğreniyor”.

     

     

     

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