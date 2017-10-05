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    ‘Code Forest’ projesiyle Google desteği

    Hürriyet Eğitim
    05.10.2017 - 16:51 | Son Güncelleme:

    2013’ten beri her yıl gerçekleştirilen Kod Haftası, bu sene 7-22 Ekim tarihleri arasında düzenleniyor. Daha önce Türkiye’den iki kurumun yer aldığı etkinliğe, bu yıl bir özel okulda katıldı. Okul, Google tarafından ‘Code Forest’ projesiyle destek almaya hak kazandı.

    Google tarafından Avrupa Kod haftası kapsamında düzenlenen programa ilk defa başvuran Anabilim Eğitim Kurumları, “Code Forest” projesi ile destek almaya hak kazandı. Avrupa Komisyonu tarafından 2013’den beri kodlamayı öğrenmeye teşvik etmek ve dijital okuryazarlığı eğlenceli hale getirmek amacıyla yapılan Kod Haftası, bu yıl 7–22 Ekim tarihleri arasında gerçekleşiyor. Sadece Avrupa’da değil,  Avustralya, Tayvan ve Mısır gibi ülkelerde de düzenlenen etkinliklerle kutlanan Avrupa Kod Haftası kapsamında geçen yıl 50 ülkeden 692 etkinlikle yaklaşık 1 milyon katılımcıya ulaşılmıştı. Katılımın ücretsiz olduğu ve büyük şirketlerin de partnerlik ettiği Avrupa Kod Haftasında geniş bir ölçekte ve her yaş grubundan çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleşecek.

    Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Üyesi Seda Aytaçlı, “Geleceğin üreten insanını yetiştiriyor olmanın verdiği sorumlulukla evrensel bir dil olarak gün geçtikçe önem kazanan kodlamayı iyi bilen, düşündükleri projelerini hayata geçirebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor ve bu noktada da öğretim içeriklerini güncelleyerek çağa ayak uyduran bir eğitim anlayışıyla hareket ediyoruz” dedi. 

    Teknoloji devi Google tarafından, Avrupa Kod haftası kapsamında düzenlenen ve 15 Temmuz’da başvuruların son bulduğu program ‘Google Grants for Innovative Code Week Events For Children Aged 5-18’e  Geçen yıl 29 ülkeden iki Türk kurumunun da arasında olduğu 48 proje seçilerek 25 binin üzerinde çocuğa ulaşıldı. Aynı programa bu yıl Anabilim, ‘Code Forest’ projesiyle seçildi. Google’ın düzenlediği ve 500’den fazla başvurunun yapıldığı programdan, Anabilim ile birlikte iki Türk kurumunun da yer aldığı 60 proje seçildi.

    Etiketler: Google , Anabilim Eğitim Kurumları , Avrupa Kod haftası
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