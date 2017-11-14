Çocukta obezite %10 oldu

OBEZ KÂBUSU

“2. sınıf çocuklarında 2009’da yüzde 6.5 olan obezite, 2017 yılında yüzde 10 oldu. 19 yaş üzerinde yüzde 30’dan 32’ye yükseldi.



ŞEKERDE TEHLİKE

Diyabette, OECD ülkeleri arasında 20 yaş ve üzerinde en çok görülen ülkeler arasında ilk sırada Meksika ikinci sırada Türkiye var. Bu büyük bir tehlike. Diyabetteki artış eğilimini 2025’e kadar durdurmayı hedefliyoruz.



SİGARA ARTTI

Tütünle mücadelede 15 yaş ve üzeri tütün kullanma oranı 2012’de yüzde 26.8’e düşürülmüşken, bu oran 2014’te yüzde 32.5’e yükseldi.



SEZARYEN YÜKSEK

Kişi başı hekime başvuru sayısı yılda 8.6. sezaryen ile doğum oranı giderek artıyor. Oran 2013’te 50.4 iken 2016’da 53.1 oldu. En çok sezaryen yüzde 39 ile özelde, devlette yüzde 15.5.



İLACA 25.3 MİLYAR

2016 yılında 2 milyar 113 milyon kutu ilaç kullanılırken bu rakam 2017 yılında 2 milyar 176 milyona çıktı. 2017 yılında ilaca 25 milyar 325 milyon lira harcandı. Akılcı Antibiyotik Kullanımı çalışmalarımız ile içinde antibiyotik bulunan reçete oranını yüzde 34.9’dan 2016’da %29.5’e indirdik.



AMATEM

ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı ile 128 bin kişiye danışmanlık hizmeti verdik. Uyuşturucu bağımlılığı tanı ve tedavi hizmetlerini yaygınlaştırıyoruz.



Kanserle mücadelede yılda 7 milyon vatandaşımızı taradık. Her yıl yaklaşık 13 bin kişiyi erken evrede teşhis etmeyi başardık. Türkiye Kanser Gen Projesi ile kanserde hem erken tanı hem de ‘Kişiye Özgü Tedavi’ dönemine başlıyoruz.”



