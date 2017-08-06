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    Çocuklukta yakalandığı hastalık bu hale getirdi

    hurriyet.com.tr
    06 Ağustos 2017 - 20:26Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 20:55

    Çin'de nadir görülen bir kanser türünden mustarip olduğu ifade edilen bir kadın zor günler geçiriyor. İngiliz The Sun gazetesinin haberinde adı anılmayan kadının, 'nöroblastom'a (çoçukluk çağında görülen otonom sinir sistemi tümörü) yakalandığı düşünülüyor.

    Hastalık nedeniyle talihsiz kadının küçük yaştan itibaren boynu ve yüzü şişiyor. Maddi imkânsızlıktan ötürü böbrek üstü bezlerindeki şişkinlikler de kontrol edilemiyor.

    Bir sivil toplum kuruluşu, kadının evine yaptıkları ziyareti yansıtan görüntüleri internette yayınladı. STK temsilcilerinin, nasıl yaşayabildiğini anlamak için kadının evine gittiği ifade edildi.

    Söz konusu videoda kadın ve annesi, yüzü bu halde olmasına rağmen nasıl yemek yiyebildiğini ve köyden gelen yardımlarla kıt kanaat geçindiklerini anlatıyor.
    Çinli kadının durumunun tam olarak anlaşılabilmesi için hastalığıyla ilgili net bir teşhis konması gerekiyor. Ancak ameliyat ve radyasyon tedavisi gerektirebilecek bu süreç için ailenin hiç parası yok.

    STK çalışanları, kadının yurtdışında tedavi görmesi gerekebileceğini vurguluyor. Ancak gerekli para bulunsa bile zor durumdaki kadın, kesin olarak bu seçeneği değerlendireceğini söylemiyor.

    Çocuklukta yakalandığı hastalık bu hale getirdi

    Etiketler: çin , hastalık , nöroblastom , Nöroblastom , nöroblastom kanseri
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