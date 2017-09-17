Çocukluk arkadaşını şarj kablosu yüzünden öldürmüş

İzmir'in Bayraklı ilçesi 7654 sokakta meydana gelen olayda, Ömer Özdoğan (32) ile çocukluk arkadaşı olduğu iddia edilen Uğur B. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın hemen ardından Bayraklı İlçe Emniyet Müdürü Volkan Kaya'ya bağlı asayiş ekipleri Uğur B. 'yi kıskıvrak yakaladı. İlk ifadesi Yamanlar Karakolunda alınan zanlı Uğur B., çocukluk arkadaşı olduklarını söylediği Ömer Özdoğan ile gece 00.00 sıralarında evlerinin yakınında alkol almaya başladıklarını, saat 03.00 sıralarında ayrıldıklarını ve sırada cep telefonunun şarj aletini Ömer Özdoğan'ın aracında unuttuğunu söyledi.

Ömer Özdoğan ile bu zamana herhangi bir tartışma yaşamadıklarını da söyleyen zanlı Uğur B. ifadesinde, Ömer Özdoğan'ı arayarak şarj aletini istediğini ancak küfürle karşılık aldığını kendisinin de küfürle karşılık verdiğini savundu. Ömer Özdoğan'ın kendisine “Eve geliyorum” diyerek telefonu kapattığını, evinin önüne gelerek kapıyı çaldığını ve küfür ettiğini iddia eden Uğur B., evdeki ekmek bıçağını alarak kapıya çıktığını ve Ömer Özdoğan'ın kendisine yumruk atarak saldırması üzerine ekmek bıçağı ile sol koltuk altına 1 kez bıçak ile vurduğunu söyledi. Çocukluk arkadaşı Ömer Özdoğan'ın yaralandığını görünce 112'yi aradığını ifade eden Uğur B. olayda başka bir neden olmadığını savundu.

Cinayetin hemen ardından yakalanan Uğur B., Cinayet Bürodaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.



