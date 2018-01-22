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    Çocuklarla birlikte büyüdü, TEGV 23 yaşında!

    Hürriyet Haber
    22.01.2018 - 09:47 | Son Güncelleme:

    1995 yılında kurulan ve bugüne kadar 2 buçuk milyon çocuğa nitelikli eğitim desteği vererek onların gelişimine katkı sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) bu sene 23 Ocak’ta 23. yaşını kutluyor.

    TEGV, uyguladığı özgün eğitim modeli sayesinde, ilköğretim çağındaki çocuklarımızın yeteneklerini özgürce keşfetmelerini sağlarken onlara gelişmiş ülkelerdeki eğitim anlayışını sunuyor. Her yıl yüz binlerce çocuğu teknoloji, bilim, sanat ve edebiyatla tanıştıran TEGV, onların hayata karşı dimdik durmalarını sağlayacak beceriler kazandırıyor. Çocuklarımız sayılmayı, sevilmeyi, araştırmayı, kendilerini ifade etmeyi, dostluklar kurmayı ve daha pek çok güzel şeyi belki de ilk kez TEGV’de öğreniyorlar.

    Çocuklarla birlikte büyüdü, TEGV 23 yaşında

    Yirmi üç yıl içerisinde TEGV’i destekleyen kurumsal ve bireysel bağışçıların, aktif çalışan gönüllülerin ve eğitim dostlarının; kısacası bütün harika insanların verdiği güçle TEGV geleceğe güvenle bakıyor. Yıllar boyunca geliştirdiği deneyimini gelecek nesillere gururla aktaran Vakıf, kurumsallaşma adına Türkiye’nın saygın STK’ları arasında yer alıyor. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)’nin 17 Ocak’ta düzenlediği Kurumsal Yönetim Zirvesi’nde bu yıl da “En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip STK” sıralamasında ikincilik ödülüne hak kazandı. Vakıf, 23. yaş gününü kutlayacağı günlerde kazandığı bu anlamlı ödülle çalışmalarının karşılığını aldı.

    Etiketler: çocuk , son dakika
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