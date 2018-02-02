Uzmanlar velileri uyarıyor: Çocuklarınızın sorumluluklarını üstlenmeyin

Çocukların kendi derslerinin ve ödevlerinin sorumluluğunu almasının onların gelişimi açısından önemli olduğunu, ailelerin sadece çocuklarının yanında yer aldığını hissettirmesi gerektiğini aktaran uzmanlar, okullar açılmadan önce aileleri uyarıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişim Programı Öğretim Görevlisi Ezgi Oral, çocukla ilgili bütün ödevlerin, sınavların, derslerin ve hatta onların sosyal hayatının merkezinde bile ailelerin yer alabildiğini belirterek, “Ebeveyn müdahalesinin çocukların akademik başarısına çok az etkisi olduğu araştırmalarla ortaya konuluyor. Çocuğa kendi sorumluluklarını alma fırsatını vermek, hem onun akademik başarısına hem de sosyal başarısına çok büyük katkı sağlar” dedi.

Ebeveynlerin çocuklara rehberlik etmesini isteyen Ezgi Oral, “Unutmamamız gereken nokta ise çocuklarımız zaman zaman başarısızlıklar yaşayacak ve yanlışlar yapacaktır. Çocuğun bunları deneyimlemesine de fırsat verin. Çocuğun tamamen sizin desteğinizle kusursuz bir ödev hazırlaması ona bir şey kazandırmaz aksine kendi öğrenmelerini sekteye uğratır. Fakat bizim sadece rehberlik ettiğimiz hatalarının da olabileceği ödevler çocuğa yanlışlarını deneyimleyerek görme fırsatı sunar. İşte bu noktada çocuk yaşayarak öğrenmiş olur. Unutmayalım ki çocuklarınızın hayatta çeşitli riskler almasına izin verdiğiniz sürece onların yetişkin olduğunda başarılı ve kendi ayakları üzerinde durabildiğini görebilirsiniz” diye konuştu.

İYİ REHBERLER OLUN

Çocukların ilgisinin ve yeteneğinin olduğu alanlarda ek desteklerin, onların motivasyonunu ve başarısını arttıracağını vurgulayan Ezgi Oral, şunları söyledi:

“Tüm bu destekleri sağlarken çocuğunuzun fikirlerini de almaya onun da çeşitli riskler ve sorumluluklar almasına izin verin. Sizler sadece çocuğunuz için iyi rehberler olun. Sorumlulukları için onlar mücadele etsin. İyi rehberler olduğunuzda çocuğunuzdaki değişimi ve gelişimi mutlaka gözlemleyebileceksiniz.”