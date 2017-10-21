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    Çocuklarını dilendirilmeleri için günlük 20-100 liraya kiraya veriyorlardı... Yakalandılar

    Çağlar ÖZTÜRK/ADANA (DHA)
    21.10.2017 - 09:52 | Son Güncelleme:

    Kent genelindeki trafik ışıklarında Suriyeli dilenci çocukların artması üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Çocuk ve Yabancılar Şube ekipleri, çalışma başlattı. Çocuklarını günlük 20- 100 lira karşılığı kiraya veren 11 Suriyeli yakalandı.

    Dilenen çocuklar ve ailelerini saptamak için 1 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan polis, operasyon için harekete geçti. Merkez Seyhan İlçesi’ne bağlı Fatih, Koza ve Yeşilyuva Mahallesi’nde oturan ailelere, 100 polisin katılımıyla şafak vakti operasyon düzenlendi. Şok baskında çocuklarını dilendiren 11 kişi yakalanırken 2 şüphelinin evlerini terk ettiği ortaya çıktı.

    Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Suriyeli ailelerin, çocuklarını günlük 20- 100 TL bedelle çetelere kiraya verdiği ortaya çıktı. Az para kazanan çocukların kirası 20 lira, fazla para kazanan çocuğun kirasının 100 liraya kadar çıktığını belirten 11 kişi, aileleri ile birlikte Adana Valiliği’ne bağlı İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne daha sonra da Osmaniye Düziçi Geçici Barınma Merkezi’ne teslim edildi.

     

    Etiketler: dilendirici , dilendiricilik , Suriyeli aile
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