Çocukların WhatsApp gruplarında dehşete düşüren mesajlar!

Kontrolsüz kullanılan internet, çocuklar için birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Çocuklar bu yolla müstehcen ve şiddet içeren görüntülere velilerinin haberi olmadan kolayca erişim sağlayabiliyor.

Facebook gruplarında paylaşılan WhatsApp sohbetlerinden alınmış ekran görüntüleri, bu tehlikenin ne denli büyük olduğunu gözler önüne seriyor. 18 yaşından küçük çocuklar, WhatsApp’taki sohbetlerini, kurdukları Facebook gruplarında paylaşıyor. Paylaşımların içerikleri ise çok korkutucu. Söz konusu paylaşımlarda çocukların birbirleriyle porno ve şiddet içeren görüntüler paylaştıkları ve bu türden görüntülere ilişkin taleplerde bulundukları görülüyor.

30 BİN KİŞİLİK GRUP

Gazete Habertürk'ten Mehmet Bulut'un haberine göre üye sayısı 30 bine yakın olan Facebook grubunda, ekran görüntüsü paylaşılan bu WhatsApp sohbetlerine dahil olmak için linkler paylaşılıyor.

Uzmanların ortak kaygısı, bu durumun çocuklar üzerinde yaratacağı psikolojik travma. Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Doç. Dr. Turhan Menteş’e göre bu konuda ailelere çok fazla sorumluluk düşüyor. “Aileler çok dikkatli olmalı, çocukları internette nasıl ve ne kadar vakit geçiriyor bilmeliler” diyen Menteş, “Bilişimle ilgili suçlar emniyetin sürekli olarak takibinde olan bir ortam. Özellikle aileler nezdinde farkındalığın artırılması çok önemli” ifadesini kullanıyor.

YASAL TAKİP YAPILIYOR

Bilişim Hukuku Merkezi’nden Avukat Mete Tevetoğlu ise çocuk istismarının hukuksal açıdan çok sert bir karşılığı olduğunu hatırlatıyor: “Çocuk istismarı, uluslararası alanlarda oluşturulan heyetler tarafından takip ediliyor. Gerek Interpol’un gerekse emniyet teşkilatının üstünde en çok durduğu konuların başında çocuk istismarı geliyor. Bu çok hassas bir konu. Ne olursa olsun hiçbir aile ‘Benim çocuğum yapmaz’ demesin. Bu tarz paylaşımlara maruz kalan çocuklar üzerinde sert bir travmaya da neden olabilir.”

‘İNTİHARA BILE SÜRÜKLEYEBİLİR’

Psıkıyatr Ayhan Akçan da çocuk psikolojisi üzerinde oluşabilecek yıpratıcı etkilere dikkat çekiyor: “Çocukları bu durumlara iten genel olarak aidiyet duygusu, bir gruba dahil olma duygusu oluyor. O görüntüler o çocuklar için eğlence olabiliyor. Fakat bu tarz gruplar çocukları tacizcilerin kucağına, uyuşturucu çetelerine, organ mafyasına ya da kendilerini suça itebilecek kişilere yönlendirebilir. Çocuğun yaşayacağı travma kendisini depresyon, uykusuzluk olarak gösterebilir. Bu da çocukların kendi kabuğuna çekilip intihara sürüklenmelerine sebep olabilir.”