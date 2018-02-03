Okullar açılırken öğrencilerin uyku düzenine dikkat!

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman doktoru da olan Fidan, öğrencilerin yarıyıl tatilinde uyku düzenlerinin değiştiğini belirtti.

Okulların 5 Şubat Pazartesi günü açılacağını, ailelerle öğrencilerin yeniden bir telaş maratonuna başlayacağını hatırlatan Fidan, şunları söyledi:

"Çocukların sömestr tatilinde edindiği geç kalkma alışkanlığını okullar başlamadan önce tekrar düzene sokmak başarıyı etkileyen sağlıklı uyku için son derece önemli. Geç yatıp, erken kalkmayla kısalan uyku süresi çocuklarda olumsuz etki yaratıyor. Öğrenme becerisi azalan çocuklarda ek psikiyatrik problemler ortaya çıkabiliyor. Ayrıca büyüme hormonu salgısının arttığı akşam saatlerinde sağlıklı büyüme için güzel bir uyku şart. Bu düzeni sağlamak için yatma ve kalkma saatini bir rutine oturtmaya çalışmak ve bundan ödün vermemek gerekiyor. Uyku sürecini hızlandırmak ve rahatlatmak için çocuklara yatmadan önce ılık bir duş yaptırmak, loş bir ortamda kitap okumak yardımcı olabilir."

Vural Fidan, uyumadan önce uyarıcı etkiye sahip konuları içeren televizyon programları, korku kitapları, bilgisayar oyunları gibi etkenlerden de çocukların uzak tutulması gerektiğini belirtti.