İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Azat Koçak, sanık avukatı Kamil Burak Bozdemir, kazada hayatını kaybeden hakim Ali Cırık'ın eşi Hürriyet Cırık ve Cırık ailesinin avukatı Kadir Soner Kılınç katıldı. “Taksirle adam öldürmek ve yaralamak” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Azat Koçak, ilk defa hakim karşısına çıktı.



Sanık Azat Koçak, kamyonunun fren ile ilgili sorunu olduğunu, patronuna bildirdiğini ancak patronun 'İdare et' diye cevap verdiğini iddia etti. Sanık Koçak, yolda arka tekerlerden birinin patladığını, patronuna yine bunu ilettiğini, patronun da 'Paramız yok, idare et' dediğini öne sürdü. Patlak lastik olan dingili kaldırdığını belirten sanık Azat Koçak, yola mecburen o şekilde devam ettiğini söyledi. Sanık Azat Koçak, kamyonla ilgili eksikliklerin kendisi ile alakalı olmadığını, sorumluluğun patronunda olduğunu belirtti.

'SEN MELEK GİBİ BİR EŞTEN ETTİN BENİ'



Hakim Ali Cırık'ın eşi Hürriyet Cırık, “Kırmızıda duruyorduk. Yeşil yanınca hareket ettik. Önümüzde dolmuş vardı. Daha sonra kamyon geldi, arkadan bize vurdu. Kamyonunun kaçış alanı vardı. Kamyon şoförü kendini kurtarmak için bize çarptı. Eşim Ali Cırık öldü” dedi. Gözyaşlarına boğulan Hürriyet Cırık eşinin sadece değerli bir mahkeme üyesi değil aynı zamanda melek gibi bir insan olduğunu belirterek, sanık Azat Koçak'a dönüp, “Sen melek gibi bir eşten ettin beni. Çevremizdeki herkes bu kazayı duyunca 'Ali Cırık'ın yerine, keşke ben ölseydim' dedi. Sen benim canımı aldın. Çocukların sana 'Baba' dediğinde unutma bizi. 2 çocuğumu yetim bıraktın. Sen kendini kurtarmak için melek gibi eşimi öldürdün” dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Geçtiğimiz 22 Nisan günü, Manisa-İzmir karayolunda Azat Koçak'ın kullandığı 45 YA 0319 plakalı kamyon, Bornova ilçesinde seyir halinde giden Ali Cırık yönetimindeki 01 AC 672 plakalı otomobile çarparak metrelerce sürükledi. Kamyon ve sürüklediği otomobil, daha sonra şiddetli bir şekilde bariyerlere çarptı. Otomobil sürücüsü Cırık, kaza yerinde yaşamını yitirirken, eşi ve çocuğu da yaralandı. Cırık'ın yaralı eşi ve çocuğu ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesinde hakim olarak görev yaptığı öğrenilen Cırık'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise kaza sonrasında gözaltına alındı. Kamyon sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.