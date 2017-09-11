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    Çocukların geleceği kodlamada!

    Hürriyet Haber
    11.09.2017 - 11:06 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 11:06

    Dünya büyük bir dijital dönüşüme hazırlanıyor. Gelecek 15-20 yıl içinde birçok sektörde insana bağlı iş gücünün yerini makinaların ve robotların alacağı düşünülüyor. Bu nedenle çocukları geleceğe hazırlamak, teknolojiyi yalnızca tüketen değil üreten genç nesiller yetiştirmek amacıyla çocuklara kodlama öğretilmesi gerekiyor. Çocukların geleceğinin kodlamada olduğunu gerçeğiyle yola çıkan Habitat Derneği, bugüne kadar geleceği inşa edecek 15 bin çocuğa kodlama eğitimi verdi.

    Dünyanın artan entegrasyonu, Endüstri 4.0 ve her geçen gün daha da ilerleyen teknolojik gelişmeler dijital dönüşümü beraberinde getiriyor. Gelecek 15-20 yıl içinde şu anki mesleklerden farklı iş kollarının ortaya çıkacağı ve birçok sektörde iş gücünün makinalara ve robotlara emanet edileceği ön görülüyor. Çocukları bu dijital dönüşüme ve oluşacak yeni mesleklere hazırlamak, teknolojiyi yalnızca tüketen değil üreten de bir nesil yetiştirmek adına çocuklara kodlama öğretilmesinin önemine dikkat çekiliyor. Çocukların geleceğinin kodlamada olduğunu inancıyla yola çıkan Habitat Derneği, bugüne kadar geleceği inşa edecek 15 bin çocuğa kodlama eğitimi verdi.
    Çocukları Dijital Çağa Hazırlıyor

    Habitat Derneği, Vodafone Türkiye Vakfı ile birlikte “Yarını Kodlayanlar” projesini; QNB Finansbank ve Microsoft ile birlikte de “Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor” projesini yürütmektedir. Çocuklara yazılım temel becerisi ve algoritmik düşünme yetisi kazandıran programlama dili eğitimleri veriliyor. Bu kapsamda çocuklar, hikayeler, animasyon ve oyunlar geliştirerek, temel bilgisayar bilimi becerisi kazanıyor ve daha ileri seviye bilgisayar programlama için hazırlanıyor. Sonrasında yapılan çeşitli etkinliklerle çocuklar temel kodlama becerilerini robot uygulamaları ile birleştirme fırsatı yakalıyor. Habitat Derneği, Türkiye’nin 81 ilinde, köyde, kasabada çocukların ayağına teknoloji ve bilgisayarı götürerek, olabildiğince çok kişinin hayatına dokunmayı hedefliyor. Üstelik bugüne kadar eğitim alan çocukların arasında Suriyeliler de yer alıyor.

    “Dijital Eser Yaratmayı Öğretiyoruz”

    Dijital dönüşüm sürecinin kolay olmadığını belirten Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, “Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etmek ve genç nesilleri eğitimle güçlendirerek, kodlama bilincini yaymak için öncü şirketler ile bir araya geldik. Çocuklarımıza sadece teknoloji tüketicisi olmayıp, yeni teknoloji ya da dijital eser yaratmanın yollarını öğretiyoruz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak ve bu gelecekte Türkiye’nin dijital dönüşümde lider olmasını sağlamaya önem veriyoruz. Bundan sonra gerçekleştireceğimiz projelerimizde de Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak projelere ve dijital dönüşüme destek vermeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

    Etiketler: kodlama , kod yazma , çocuk , eğitim
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